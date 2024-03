Kempa podała najnowsze informacje o stanie zdrowia Ziobry. Mówiła o "sali z oceanem cierpień"

Piotr Brzózka

P an minister bardzo, bardzo walczy. My wszyscy, jak możemy, wspieramy, przede wszystkim modlitwą – tak Beata Kempa mówiła o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry na antenie Polsat News. W ten sposób polityczka Suwerennej Polski odniosła się do oburzających – jej zdaniem – słów Leszka Millera, który wcześniej podał w wątpliwość chorobę byłego szefa resortu sprawiedliwości.