"To klęska KO". Ujawniono poważną wpadkę pod Warszawą tuż przed wyborami samorządowymi

Do wyborów samorządowych coraz bliżej. Faworytem wydaje się być formacja dowodzona przez Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska w ostatnich miesiącach zaznacza swoją przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Jednak KO musi uważać, by nie zdarzały się takie wpadki, jak ostatnio. Jak czytamy w "Gazecie Wyborczej" wszystkie trzy listy ugrupowania w Lesznowoli zostały unieważnione z powodu błędów.

Wpadka KO tuż przed wyborami samorządowymi w gminie Lesznowola. Fot. Paweł Wodzyński / East News

Pod jedną z list wyborczych Koalicji Obywatelskiej, której gminna komisja odmówiła rejestracji, aż 76 z 206 podpisów okazało się błędnych. "W drugim okręgu na 177 podpisów błędnych było 48, w trzecim – na 187 wadliwe były 42" – czytamy w "Gazecie Wyborczej". Dziennikarze używają mocnych słów do opisu tego, co się stało. "To klęska KO. Tym większa, że bez zarejestrowania list w ponad połowie okręgów komitet nie może wystawić kandydatki na wójta, przedstawionej ledwie kilka dni wcześniej" – zaznacza dziennik. Tym informacjom dziwi się jeden z działaczy KO na Mazowszu. – Wszyscy byli uczulani, żeby składać listy jak najwcześniej, bo ludzie się mylą, a na dodatek nie mają wiedzy o rejestrze wyborców i o tym, że muszą być zarejestrowani w tej miejscowości, w której chcą głosować. A jednak w Lesznowoli złożono listy na ostatnią chwilę. Nie było szans na uzupełnienie braków – powiedział rozmówca "Wyborczej".

Komitet KO złożył odwołanie od postanowienia o odmowie rejestracji listy. Liczba błędnych podpisów może jednak oznaczać małe szanse na przywrócenie rejestracji list.

Sondaż. Kto wygra wybory samorządowe?

Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia. Kampania wyborcza trwa w całej Polsce, a sondaże coraz mocniej wskazują, jaki może być ich finał.

"Kto Pani/Pana zdaniem wygra wybory samorządowe?" – takie pytanie, w sondażu dla rp.pl, zadała właśnie pracownia SW Research. Efekt okazał się druzgocący dla partii Jarosława Kaczyńskiego – pisała w naTemat Katarzyna Zuchowicz. A jakie poparcie mają obecnie główne bloki polityczne? Informowaliśmy o tym w piątek (8 marca). Polaków zapytano wprawdzie o to, kto wygrałby wybory parlamentarne, ale przecież poparcie ogólnopolskie na pewno będzie miało wpływ na wynik potyczek wyborczych do samorządów.

Czytaj także: https://natemat.pl/545843,jest-nowy-sondaz-polityczny-pis-moze-zapomniec-o-wiekszosci

Chęć oddania głosu na ugrupowanie Donalda Tuska zadeklarowało 32,8 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,6 proc. Ostatnie miejsce na podium zajęła Trzecia Droga z poparciem na poziomie 14,2 proc. – wynika z badania pracowni Opinia24.