Luna zaśpiewała na żywo swój eurowizyjny przebój. Internauci nie mieli litości: Dramat

Konkurs Piosenki Eurowizji w Malmö zbliża się wielkimi krokami. Reprezentantką Polski w tegorocznym konkursie została Luna z piosenką "The Tower". Wokalistka w piątek miała okazję zaśpiewać swój eurowizyjny przebój przed publicznością na żywo. Niestety, jak na razie to wykonanie zebrało niezbyt pochlebne recenzje.

Fot. youtube.com / @eurowizja.org

Podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö Polskę będzie reprezentowała Luna z piosenką "The Tower". Choć to Justyna Steczkowska i jej piosenka zyskały największy rozgłos wokół preselekcji, to doświadczona wokalistka dostała o jeden punkt mniej od komisji, niż zwyciężczyni.

Eurowizja 2024: Luna pod ostrzałem za swój występ w Szwecji. 'Dramat'

W piątkowy wieczór Luna miała okazję zaprezentować się na żywo przed międzynarodową publicznością na "Melfest WKND Pre Party 2024". Wydarzenie to poprzedzało finał szwedzkich preselekcji do Eurowizji. Przypomnijmy, że to właśnie Szwedzi będą tegorocznym gospodarzem Konkursu Piosenki Eurowizji, po ubiegłorocznym zwycięstwie Loreen z piosenką "Tattoo".

24-letnia wokalistka zaśpiewała w Sztokholmie swój eurowizyjny przebój "The Tower". Nagranie z występu szybko obiegło internet. Choć wykonanie Luny podzieliło internatów, to niestety wykon zbiera więcej negatywnych opinii. Najwięcej komentarzy pojawiło się pod filmikami na Instagramie czy TikToku.

"Kibicuję jej, ale właśnie widzimy, dlaczego powinny być preselekcje z koncertem live... No nie brzmi to za dobrze na żywo, niestety; Z dnia na dzień bardziej się obawiam o jej awans... to bardzo średni live"; "Ojej. Coś nie gra. Miało być lepiej niż rok temu"; "Totalna masakra"; "Problem nie leży w wokalu Luny, tylko w tym, że to nie jest jej styl. Ona nie czuje tej piosenki, bo została narzucona przez wytwórnię"; "Ale dramat"; "Jej głosu prawie nie słychać"; "Porażka. Ostatnie miejsce nasze" – czytamy.

Niestety podobne zdanie na temat 24-letniej Luny mają zagraniczni fani Eurowizji. "Boję się, że poniesie sromotną porażkę"; "Polska lubi podejmować dziwne decyzje"; "Śpiewa nieczysto, jakby miała zaciśnięte gardło. Naprawdę nie rozumiem ludzi mówiących, że śpiewa dobrze"; "To najbardziej miałka radiówka, jaką słyszałam" – pisali na TikToku.

Bukmacherzy ocenili szansę Luny na Eurowizji

Dodajmy, że 24-latka zaprezentuje się podczas pierwszego półfinału, który jest zaplanowany na 7 maja 2024 roku. Wtedy też okaże się, czy przejdzie do finału. Chociaż do konkursu zostały jeszcze dwa miesiące, to bukmacherzy oceniają już szanse reprezentantki Polski.

Niestety nie mamy dobrych wieści. Według zestawienia ze strony eurovisionworld.com analitycy dają Lunie zaledwie jeden procent na wygraną. Polska znajduje się na 26. miejscu spośród wszystkich 37 startujących państw. W tej chwili pierwsze miejsce należy do Chorwacji, która ma 14 procent na wygraną.