Niepokojące wieści na temat stanu zdrowia księżnej Kate. Lekarze mieli walczyć o jej życie

Kolejne niepokojące wieści dobiegają z Wielkiej Brytanii. Choć oficjalnie księżna Kate po przebytej miesiąc temu operacji ma czuć się dobrze, to prawda ma być z lekka inna. Co tak naprawdę dolega żonie księcia Williama i w jakim jest stanie? Nieoficjalne doniesienia są dość niepokojące.

O problemach zdrowotnych problemach księżnej Kate było głośno już podczas tegorocznej gali rozdania nagród BAFTA. Wówczas na wydarzeniu gościł sam książę William. Ubrany w ciemny smoking towarzyszył celebrytom. Uścisnął dłoń Davidowi Beckhamowi czy porozmawiał z Cate Blanchett, którą na widowni posadzono tuż obok niego.

Na początku roku żona syna króla Karola III przeszła operację jamy brzusznej. Pod koniec stycznia brytyjskie media i przedstawiciele rodziny królewskiej przekazali, że "żona księcia Williama opuściła klinikę w Londynie", w której spędziła dwa tygodnie.

Wciąż jednak nie wiadomo, jaki był powód operacji. Kate tak szybko nie wróci do pracy. Z oficjalnych doniesień wiadomo, że publicznie pojawi się dopiero po świętach wielkanocnych. Doradcy rodziny królewskiej poinformowali, że "księżna czuje się lepiej". Ma dochodzić do siebie na zamku w Windsorze.

Niepokojący stan zdrowia księżnej Kate. Z żoną księcia Williama ma być źle

Spekulacji na temat stanu zdrowia Kate Middleton nie brakuje. Niespełna kilka tygodni temu dziennikarka magazynu "Fiesta" zdecydowała się na odważne twierdzenie. Jej zdaniem Pałac Buckingham zataił przed opinią publiczną realny stan zdrowia księżnej.

Jak podaje magazyn, operacja wcale nie przebiegła tak pomyślnie, jak zapewniano. Mało tego lekarze mieli walczyć o życie Kate, zamiast dokonywać rutynowego zabiegu.

Z kolei informator magazynu "In Touch" podkreśla, że rekonwalescencja żony następcy tronu może jeszcze trochę potrwać. "Prawda jest taka, że jest bardzo chora. Jest gorzej, niż ktokolwiek przypuszcza" – podaje wspomniane czasopismo.

Przypomnijmy, że brytyjska rodzinka królewska przechodzi ostatnio bardzo trudny okres. Król Karol III niedawno poinformował o swoim nowotworze, księżna Kate przeszła poważną operację. Zatem nie jest tajemnicą, że wszystkie "królewskie obowiązki" spadły na barki królowej Camilli i księcia Williama. Mimo wszystko następca tronu jest w gotowości. Jak podaje informator magazynu "In Touch", jeżeli jego małżonka będzie go potrzebowała, natychmiast rzuci wszystko, by ją ratować.