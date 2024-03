Madonna zaliczyła niemałą wpadkę na swoim koncercie. Jak to artyści mają w zwyczaju, gwiazda chciała w pewnym momencie, żeby wszyscy wstali. Nie zrobił tego jeden z fanów, do którego 65-latka zwróciła się bezpośrednio. Po chwili okazało się, że jest... niepełnosprawny. Fani nie zostawiają na Madonnie suchej nitki, mimo że ta przeprosiła.

Madonna dopytywała fana, czemu nie wstaje. Był na wózku Fot. Matthew Rettenmund / SplashNews.com/East News // X / @PopCrave

Madonna od dekad szokuje, zadziwia i inspiruje. Modę i skandale uwielbia tak samo jak muzyczne eksperymenty (mniej lub bardziej udane). Sama popkultura za nią nie nadąża, mimo że w sumie to... ona sama jest popkulturą. Artystka w tym roku będzie obchodzić 66. urodziny i niedawnych problemów zdrowotnych nie zamierza zwalniać tempa.

Artystka obecnie jest w trasie koncertowej. Tournée "Celebration", które Madonna rozpoczęła w październiku ubiegłego roku, będzie łącznie liczyć 80 koncertów i jest celebracją jej 40-letniej kariery. Obecnie artystka daje występy w Stanach Zjednoczonych, a przed nią jeszcze show w m.in. Phoenix, Denver, Dallas, Atlancie, Miami czy Mexico City.

Wpadka Madonny na koncercie. Zwróciła się do fana na wózku, dlaczego nie wstaje

Na jednym z koncertów Madonna zaliczyła niemałą wpadkę, którą fani na widowni uwiecznili na wideo. W pewnym momencie gwiazda chciała, żeby wszyscy uczestnicy koncertu wstali. Zauważyła jednak osobę, która tego nie zrobiła i postanowiła bezpośrednio się do niej zwrócić.

"Wybierzcie się ze mną w tę podróż! Dlaczego wciąż siedzisz? Dlaczego wciąż siedzisz?" (dosłownie: "Take this ride with me! What are you doing sitting down over there? What are you doing sitting down?") – powiedziała ze sceny, wskazując ręką na siedzącego fana.

Po chwili artystka podeszła do krańca sceny, co wywołało owacje publiczności. Wtedy zobaczyła, że ów fan... siedzi na wózku inwalidzkim. Kiedy Madonna zdała sobie sprawę ze swojego błędu, powiedziała: "Ojej, ok. Politycznie niepoprawne, przepraszam za to. Cieszę się, że tu jesteś".

Wideo z koncertu Madonny stało się viralem. Mimo że gwiazda przeprosiła, internauci nie zostawiają na niej suchej nitki. Zarzucają jej brak empatii i władczość. Pojawiają się też głosy, że artyści powinni skończyć z rozkazywaniem fanom na koncertach, aby wstali z miejsc.

"Ona jest taka dziwna", "Czy siedzenie na koncercie to jakaś obelga? Co, jeśli jestem zmęczony?", "Jakie to ma znaczenie, czy siedzą, czy stoją? Zapłacili za koncercie i znaleźli czas, żeby tutaj być? To nie wystarczy?", "Ok, nie powinno się w ogóle zwracać uwagi siedzącym osobom. Ona nie jest królową Anglii. Niektórzy ludzie są zmęczeni lub po prostu muszą siedzieć. Chcesz, żeby po prostu wyszli?" – piszą w komentarzach na X (dawnym Twitterze).