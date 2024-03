Kuba Wojewódzki gościł ostatnio w swoim programie Mariannę Schreiber. Podczas rozmowy padł temat Szymona Hołowni i jego podejścia do aborcji. Prowadzący nie szczędził gorzkich słów pod adresem marszałka Sejmu.

W najnowszym programie Kuby Wojewódzkiego wystąpiła m.in. Marianna Schreiber. Celebrytka w ostatnim czasie rozstała się ze swoim mężem, posłem PiS Łukaszem Schreiberem, który kandyduje na prezydenta Bydgoszczy.

Ponadto Schreiber udziela się ostatnimi czasy we freak fightach. 9 marca miała stoczyć walkę z patocelebrytką "Gohą Magical". Jednak dzień przed starciem jej przeciwniczka została zatrzymana przez policję.

Kuba Wojewódzki miażdży Szymona Hołownię przy Mariannie Schreiber

Wojewódzki i Schreiber poruszyli wątek jej występów w oktagonie. Swego czasu celebrytka sugerowała w social mediach, że za walkę z "Gohą" miała zarobić milion złotych. Temu jednak zaprzeczyła w programie TVN.

Dziennikarz chciał wyciągnąć od niej informację, ile w takim razie miałaby zainkasować. – Nie bądź cwańszy niż wyższy – zareagowała na to Schreiber. – Poczekaj, następnym razem przyjdę z Prokopem, ciekawe co powiesz – odpowiedział żartem Wojewódzki.

Wtedy gościni wtrąciła: – Szkoda, że nie z Hołownią.

Prawda? Okazało się, że Hołownia jest tajnym agentem Watykanu o pseudonimie marszałek, jest niestety. Ja bym zrobił referendum , czy jego żona ma prawo latać odrzutowcami – wypowiedzmy się. Kuba Wojewódzki o Szymonie Hołowni

Dziennikarz tym samym nawiązał do referendum, które chciałby przeprowadzić Szymon Hołownia ws. aborcji.

– O tam Goha Magical – Hołownia Magical – wtrącił jeszcze Wojewódzki, nawiązując do patocelebrytki. – Nie sądzisz, że u Szymona nastąpiło: sprawdzam i wyszły trzy krzyżyki. Where is your talent? – dopytał Schreiber prowadzący.

Celebrytka nie chciała się jednak wypowiadać w temacie swoich preferencji politycznych. – Jestem apartyjna i nie zamierzam tutaj głosić jakichś tez na temat polityka czy jakiejś partii – podkreśliła.

Wojewódzki odparł: – Aborcja nie ma barw politycznych, wolność kobiet nie ma barw politycznych – ma barwy ludzkie, humanistyczne, humanitarne. Jesteś za aborcją, za prawem do aborcji czy przeciw?

– Jestem za powrotem do kompromisu aborcyjnego – zadeklarowała Schreiber. – Jaki to był kompromis... – powiedział wyraźnie zniesmaczony Wojewódzki, kończąc ten wątek.