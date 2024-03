Szymon Hołownia został skonfrontowany z hucznymi zapowiedziami o "wgniataniu Putina w ziemię". Lider Polski 2050 nagle radykalnie zmienił ton. Zamiast kolejnych obietnic ws. pokonania dyktatora, powiedział, co stanie się z jego żoną, jeśli dojdzie do konfliktu zbrojnego z Rosją.

Szymon Hołownia: Moja żona zginie, jeśli będzie konflikt. Fot. Polska Press / East News

Szymon Hołownia tłumaczy się ze słów o wgniataniu Putina

– Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości – tak Szymon Hołownia zwrócił się do wyborców podczas partyjnej konwencji w połowie lutego.

Lider Polski 2050 wywołał niemałe emocje wokół odważnej deklaracji. Polityka skrytykował między innymi Leszek Miller. – To bardzo rozczarowujące i jest to świadectwo infantylnej niedojrzałości – powiedział na antenie Radia Zet.

– Jak marszałek jest taki bojowy, to niech wstąpi do Legionu Międzynarodowego na Ukrainie i niech jedzie na front – dodał.

Teraz marszałek Sejmu został skonfrontowany z niedawną wypowiedzią przez dziennikarza lokalnego serwisu Tarnogorski.info. Ten zapytał polityka, czy jeśli dojdzie do konfliktu zbrojnego, to "pójdzie wgniatać w ziemię Putina".

Szymon Hołownia: Moja żona zginie, jeśli będzie konflikt

– Moja żona pojedzie na front. Moja żona zginie, jeśli będzie konflikt zbrojny. Nie życzę sobie tego, nie daj Boże, zanim ja, czy pan zdążymy zrobić cokolwiek – powiedział i dodał: – Ona służy realnie w siłach zbrojnych, a nie wojuje słowem, jak my to w mediach czy w polityce robimy.

– Jeśli nasza ojczyzna zostanie zaatakowana, to wszyscy będziemy ponosić odpowiedzialność za to, żeby ją obronić – ocenił.

Jeszcze wcześniej Hołownia podkreślił, że nikt nie planuje żadnych agresywnych działań wobec Rosji. – Uspokajam pana, nikt nie ma planu najazdu na Rosję, nikt nie ma planu ataku, ale musimy być gotowi bronić się przed agresją rosyjską i wspierać Ukrainę – powiedział.

– Gdy zapytano władcę Rosji, z kim Rosja graniczy, on odpowiadał, że Rosja graniczy z tym, z kim chce. Takiemu rosyjskiemu imperializmowi musimy stawiać tamę. Nie będziemy atakować Rosji, ale musimy zrobić wszystko, żeby Rosja reprezentowana przez reżim Putina, została pokonana w Ukrainie – podsumował.

Żona Szymona Hołowni oficerką Wojska Polskiego

Jak pisaliśmy w naTemat, Urszula Brzezińska-Hołownia jest jedną z nielicznych kobiet pilotujących samoloty MiG-29. Żołnierka jest oficerem Wojska Polskiego i pracuje w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Jest także absolwentką Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Para wzięła ślub w 2016 roku, a także doczekała się dwóch córek – Mani i Eli. O doświadczeniu macierzyństwa pilotka chętnie rozmawiała z dziennikarzami Onetu.

– Dorastając, miałam wizję kobiety na 300 proc., ale okazało się, że nie jestem z żelaza i czasami muszę odpuszczać. Kiedy doszłam do wniosku, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, moje życie wróciło do normy – powiedziała.