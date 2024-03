Blanka Lipińska zrobiła zawrotną karierę za sprawą książek z serii "365 dni". Autorka bestsellerowych erotyków zbija prawdziwe kokosy, na Instagramie obserwuje ją ponad 870 tysięcy ludzi i chętnie udziela wywiadów. Tym razem celebrytkę zapytano, ile trzeba mieć pieniędzy, by móc sobie pozwolić na godne życie w Warszawie. Te kwoty mogą wielu zaskoczyć.

Autorka popularnych erotyków udzieliła wywiadu, w którym została zapytana o to, ile trzeba mieć pieniędzy na godne życie w Warszawie.

– W Warszawie? Zależy jeszcze, co znaczy godnie... Zależy, o jakim poziomie życia mówimy – stwierdziła Blanka Lipińska. Reporterka portalu plejada.pl wyjaśniła, że chodzi o "życie godne, spokojne bez obaw o koniec miesiąca".

– A masz swoje mieszkanie czy musisz wynająć, bo to jest jeszcze kolejny... Ogólnikowo, no jeżeli cena mieszkania 70-metrowego w standardzie takim wyższym to jest 6 tys. zł za sam wynajem mieszkania... Plus do tego dajmy sobie benzynę i tak dalej, jedzenie, jakiekolwiek przyjemności, to ci się 15 tys. robi – stwierdziła autorka "365 dni".

Po chwili nawiązała do osób, które mają swoje mieszkania. – Jak masz swoje mieszkanie, to ci co chwilę czynsz podnoszą i jak zaczniesz sobie liczyć, ile za to wszystko musisz zapłacić, to ci się dycha robi z jedzeniem. Tak że wiesz... Życie w Warszawie jest bardzo drogie – podsumowała.

Na koniec celebrytka podkreśliła, gdzie lepiej opłaca się mieszkać. – Naprawdę opłaca się żyć w innych krajach coraz bardziej – powiedziała Blanka Lipińska w rozmowie z Plejadą.

Blanka Lipińska sprzedaje samochód. Za ile?

Pod koniec ubiegłego roku Lipińska ogłosiła na Instagramie, że sprzedaje swój ukochany samochód, Krysię. Link do ogłoszenia w jednym z serwisów podała na InstaStories, zareklamowała też swojego Mercedesa w iście influencerski sposób. "No i stało się! Sprzedaję Krysię, mojego niezawodnego Mercedesa. Ten samochód to skarb, serio! Uwaga – NIGDY NIC SIĘ W NIM NIE ZEPSUŁO! NIGDY! No i środeczek idealny do zdjęć" – napisała.

Dlaczego Krysia została wystawiona na sprzedaż? Celebrytka napisała wprost: "Bo ja mam BMW, a tacie trzeba już do jeżdżenia bardziej SUV-a niż coupé". Dodała również, że "ktoś, kto kupi to auto, będzie zachwycony".

Jak można wyczytać z ogłoszenia, samochód Blanki Lipińskiej to Mercedes E 220 d Coupe w kolorze szampański metalik. "Krysia" została wyprodukowana w 2016 roku i ma przebieg 111 500 km. Dwudrzwiowe auto było chwalone w ogłoszeniu za "dobry stan techniczny i wizualny", a także "bezawaryjność".

Ile Blanka Lipińska życzyła sobie za swój używany samochód z 2016 roku? W (zapewne już nieaktualnym) ogłoszeniu podano cenę 128 tys. zł.