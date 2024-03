58-letni mężczyzna miał uderzać kotem o ścianę, a następnie wrzucić go do pieca i spalić. Policji udało się zatrzymać mieszkańca Stanisławowa, a nad sprawą już pracuje prokuratura. Podczas przesłuchania podejrzany wyjaśnił, że dopuścił się tego czynu, bo... zwierzę atakowało gołębie.

Niebywałe okrucieństwo 58-latka. Spalił kota w piecu, bo ten atakował gołębie. Fot. materiały policyjne

Mińsk Mazowiecki. 58-latek spalił kota w piecu, bo ten atakował gołębie

Do dramatycznego zdarzenia doszło w miniony czwartek. To wtedy do funkcjonariuszy wpłynęło niepokojące zgłoszenie ws. znęcania się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem. O konkretach poinformowała sierż. szt. Elżbieta Zagórska z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

– W miniony czwartek do Komisariatu Policji w Stanisławowie wpłynęło niepokojące zgłoszenie. Dotyczyło znęcania się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem, czego efektem było jego uśmiercenie – powiedziała.

Służby od razu zareagowały na zgłoszenie. Natychmiast udali się na miejsce zdarzenia, zabezpieczyli teren, a także zaczęli poszukiwać materiałów dowodowych.

– Na miejscu funkcjonariusze odnaleźli ślady świadczące o popełnieniu tego przestępstwa. Jak ustalono, do okrutnego znęcania nad zwierzęciem i jego zabicia doszło na początku marca – dodała.

Ze wstępnych ustaleń policji, kot miał umierać w męczarniach. Mężczyzna miał wielokrotnie uderzyć zwierzęciem o ścianę. Następnie wrzucił go do paleniska, zamknął drzwiczki i spalił.

Kim jest sprawca? Jak przekazała sierż. sztab. Elżbieta Zagórska, to 58-letni mężczyzna mieszkający w Stanisławowie. Od razu został zatrzymany przez funkcjonariuszy, a następnie przewieziony na komisariat, gdzie złożył pierwsze zeznania.

– Wczoraj 58-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do zarzucanego czynu. Swoje karygodne postępowanie tłumaczył tym, że kot polował na jego gołębie – przekazała.

Do akcji wkroczyła także prokuratura. Postępowanie już toczy się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim. Podejrzanemu o przestępstwo z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt grozi kara do 5 lat więzienia.