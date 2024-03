To nie oni, to ich sobowtóry. Osiem najdziwniejszych teorii spiskowych o Kate i Williamie

Afera ze zdjęciem księżnej Kate na Dzień Matki wywołała prawdziwą lawinę plotek i spekulacji. Ludzie zastanawiają się, gdzie jest przyszła brytyjska królowa (i przy okazji nie dają jej odpoczywać po operacjach...), ale to wcale nie jedyne teorie spiskowe wokół Kate i Williama. Uwaga, będzie dziwnie.

Wokół Kate i Williama narosło sporo teorii spiskowych Fot. Aaron Chown/Associated Press/East News

Dziwaczne teorie spiskowe o Kate i Williamie

Kate i William są wdzięcznymi bohaterami plotek i teorii spiskowych. Wybraliśmy osiem... najdziwniejszych.

1. Kate... nie żyje

To najnowsza teoria, która rozprzestrzenia się w sieci po aferze ze zdjęciem na Dzień Matki. I chyba jedna z najbardziej szalonych. Zdaniem niektórych Pałac tuszuje fakt, że księżna Kate tak naprawdę nie żyje. W rzeczywistości przyszła królowa wraca do siebie po operacjach i powróci do swoich obowiązków po Wielkanocy, ale... nie wszyscy w to wierzą. A co zdjęciem, które zrobiono z ukrycia Kate z matką w samochodzie? To niedowiarkom nie wystarcza.

2. Kate i William się rozwiedli

Inni sądzą, że brytyjska rodzina królewska tak naprawdę ukrywa rozwód Kate i Williama, stąd zniknięcie księżnej, która układa sobie życie na nowo. Jak widać niektórzy nie rozumieją, co oznacza słowo "rekonwalescencja" i muszą wymyślać dziwne powody "tajemniczego" zniknięcia Kate...

3. Książę William miał romans

To starsza teoria spiskowa o royalsach: książę William miał mieć romans z Rose Hanbury, dawną przyjaciółką Kate. Kobiety przyjaźniły się od lat, ale w 2019 roku tabloid "The Sun" doniósł, że doszło między nimi do kłótni. W tym samym roku dziennikarze Giles Coren i Nicole Cliffe twierdzili, że wiedzą o domniemanym skoku w bok księcia.

Plotki zaczęły żyć własnym życiem, aż w końcu zdementował je team księcia Williama. To nie pomogło: pojawiły się głosy, że para nadal się widuje. Tabloid Marca donosił w ubiegłym roku, że William i Rose Hanbury spędzili wspólnie Walentynki w 2023 roku. Również je zdementowano.

4. Kate i William skorzystali z usług surogatek

Księżna Kate i książę William mają troje dzieci: 10-letniego George'a, 8-letnią Charlotte i 5-letniego Louisa. Istnieje teoria, że wcale nie urodziła ich Kate, a para za każdym razem korzystała z usług surogatki, co starannie ukryła. Argument? Księżna miała wyglądać... zbyt dobrze po porodzie.

5. Kate i William nie żyją, a dziś oglądamy ich sobowtóry

Tak, niektórzy naprawdę w to wierzą. Teoria, która jest popularna na Reddicie, utrzymuje, że Kate i William zostali zamordowani w 2008 roku i zastąpiły ich sobowtóry (co przypomina teorię spiskową sprzed lat o Paulu McCartneyu). To ma tłumaczyć, dlaczego tak bardzo się od tego czasu zmienili. Hm, istnieje coś takiego jak starzenie się...

6. Kate i Williams obsmarowywali Meghan w prasie

Brat Williama, książę Harry, kilka lat temu odizolował się od rodziny królewskiej i wraz z żoną, księżną Meghan, oraz dwójką dzieci mieszka obecnie w Kalifornii. Jak twierdziła para, miała dosyć ataków brytyjskiej prasy na Meghan. Są ludzie, którzy sądzą jednak, że William i Kate mieli kontakt z dziennikarzami i sami dostarczali im szkalujące informacje o żonie Harry'ego.

7. Matka księżnej Kate stała za ich związkiem

To teoria, którą dodatkowo podsycił serial "The Crown", w którym Carole Middleton, matka Kate, robiła wszystko, żeby rzucić swoją córkę w ramiona księcia. To nie wymysł scenarzystów, ale prawdziwa plotka.

Nie wiemy, jak było w rzeczywistości, ale o tym, że Carole była swatką, pisali autorzy kilku książek o royalsach. W niedawnej głośnej publikacji "Endgame" Omid Scobie pisze, że Carole "strategicznie umieściła Kate dokładnie w samym centrum świata młodego księcia Williama", w tym zmusiła ją do zmiany pierwotnie wybranej uczelni i spędzenia roku przerwy we Florencji, tak samo jak William. Nie potwierdziła jednak tego ani Middleton, ani sama księżna.

8. Kate i William są... kosmitami

Tak, tej teorii nie mogło tutaj zabraknąć. Są ludzie (w tym były dziennikarz BBC David Icke), którzy utrzymują, że Kate i William są reptilianami, czyli jaszczuroludźmi – kosmicznymi istotami, które potrafią upodabniać się do ludzi. "Dowód"? Bardzo dbają o czystość genetyczną swojej rodziny. Cóż, może ma to związek z faktem, że to... rodzina królewska?