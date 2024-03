Kiedy koniec chłodu i deszczu? W prognozach pogody widać sporą zmianę

Tuż przed weekendem, po ostatnich chłodnych i deszczowych dniach, w prognozach pogody widać sporą zmianę. Od Polski odpłyną niże i fronty, co spowoduje, że w wielu regionach pojawi się słońce. Będzie również zdecydowanie cieplej, gdzieniegdzie termometry pokażą nawet 14 st. C.

Widać nowy trend w pogodzie. Będzie coraz więcej słońca i wiosenna temperatura. Fot. Marek BAZAK/East News

Od czwartkowego poranka niebo na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum spowiją chmury, mgły i zamglenia, które mogą przynieść niewielkie opady deszczu oraz mżawkę. Mapy pogodowe wskazują, że drobny deszcz pojawi się także przy zachodniej granicy.

Jaka pogoda na czwartek?

W kolejnych godzinach na północnym zachodzie i krańcach zachodnich będzie pochmurno i, choć słoneczne promienie mogą się czasem przebijać, warto przygotować się na mały deszcz lub mżawkę. Chmury będą towarzyszyć również mieszkańcom wschodnich obszarów Polski. W pozostałych częściach kraju pogoda będzie dużo przyjemniejsza – nie będzie padać. Prognozujemy też dużo przejaśnień i rozpogodzeń.

Według synoptyków z IMGW czwartkowe temperatury będą dużo wyższe, niż przewiduje norma. Na północy kraju słupki rtęci zmierzą 11-12 st. C., na wschodzie 7-9 st. C., w centrum 10-13 st. C, na południu 9-12 st. C., a na zachodzie nawet 12-14 st. C.

Wysokie temperatury i dobry biomet

Wiatr będzie słaby i powieje z kierunków południowych. Co więcej, nawet biomet, który zwykle jest niekorzystny, zacznie stopniowo się poprawiać. Im bliżej do wiosny, tym coraz częściej będziemy odczuwać komfort termiczny, a mieszkańcy centrum, zachodu i południa Polski poczują nawet ciepło.

W nocy z czwartku na piątek prognozujemy umiarkowane zachmurzenie, największe na wschodzie i północy. Choć tym razem obędzie się bez deszczu, nad ranem w okolicach Krakowa, na Kielecczyźnie i na południu Mazowsza prawdopodobnie pojawią się mgły i silne zamglenia, ograniczające widzialność nawet do 200-300 m.

Minimalna temperatura będzie oscylować między 4 a 8 st. C. Dużo chłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie i punktowo w kotlinach podgórskich gdzie wartości spadną nawet do -2 st. C. Powieje też słaby lub umiarkowany wiatr z kierunków południowych.

Niedługo pierwszy dzień wiosny

Równo za tydzień, w czwartek 21 marca wypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Nie oznacza to jednak, że dopiero od tego dnia możemy spodziewać się znacznej poprawy pogody i wyższych temperatur. Z doświadczenia wiemy, że aura za oknem często nie pokrywa się z kalendarzową porą roku. Datę 21 marca należy więc traktować jako symboliczne zakończenie zimy.

Poza wiosną kalendarzową wyróżniamy jeszcze wiosnę termiczną (średnia dobowa temperatura między 5 a 15 st. C.), astronomiczną (wypada 20 marca), meteorologiczną (20 dni przed kalendarzową wiosną) oraz fenologiczną (moment, gdy drzewa zaczynają kwitnąć).