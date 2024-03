W niedzielę (17.03) w swojej audycji "Dodaphone" w RMF FM Doda opowiedziała o swojej młodzieńczej miłości. Aby zdobyć ukochanego, postanowiła diametralnie się zmienić. Popłaciło, ale nie na długo...

Doda opowiedziała o swoim pierwszym chłopaku Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Doda prowadzi własną audycję w radiu RMF FM. W "Dodaphone" doradza i pomaga słuchaczkom oraz słuchaczom.

"Otwieramy DODAPHONE, w którym tematy tabu nie istnieją! Ktoś z Was chce pogadać sobie z Dodą? Bez wymówek i bez ściemy – uwierzcie, że ona umie rozwiązać każdy problem" – zapowiadała stacja audycję, która wystartowała 30 grudnia.

– To było kiedyś wielkie moje marzenie, by mieć swoją audycję. (...) Chcę mieć kontakt ze słuchaczami. Chcę, żeby dzwonili do mnie ze wszystkimi sprawami, z którymi nie mogą sami dać rady i może nie mają z kim pogadać... a ja jestem bardzo wyluzowana i tak się składa, że mam na wszystko odpowiedź. (...) Możecie dzielić się swoimi problemami na temat wszystkiego, znam wyjście z każdej sytuacji – mówiła z kolei sama Doda.

Doda o swojej pierwszej miłości. "W ciągu trzech miesięcy zrobiłam metamorfozę"

W 12. odcinku "Dodaphone" Doda rozmawiała z 16-letnią słuchaczką Martą. Podczas rozmowy gwiazda zaczęła wspominać swoją pierwszą miłość. – Jak ci powie chłopak, który ci się podoba, to nagle wszystko się zmienia o 180 stopni i nagle masz golarki w domu we wszystkich kolorach – zaczęła, nawiązując do tematu dyskusji, którą było golenie nóg przez kobiety.

– Ja na przykład miałam taką sytuację. Byłam mega chłopczycą – zresztą do tej pory jestem... na scenie turbo sexy się noszę, natomiast poza sceną raczej jestem chłopczycą, w ogóle się nie maluje – wpadłam na takiego chłopaka w jego piękną kolarzówkę. Przewróciłam się na tym chodniku, on na mnie spojrzał takim zażenowany wzrokiem i mówi: "Jak jeździsz, chłopcze?". Ja się w nim tak zakochałam... – opowiadała 40-letnia Doda na antenie.

Wtedy Dorota Rabczewska postanowiła... zupełnie się zmienić i zaczęła odkrywać swoją kobiecość. – W ciągu trzech miesięcy zrobiłam metamorfozę. Nauczyłam się chodzić na obcasach, zaczęłam chodzić w mini. Równo po trzech miesiącach, jak nadszedł wrzesień, poszłam w pomarańczowych obcasach, w rozpuszczonych włosach i wyobrażałam sobie, że jestem w teledysku Britney Spears. Włożyłam sobie walkman na uszy i szłam w rytm tej muzyki... – wspominała.

Reakcja chłopaka? – Nigdy tego nie zapomnę, jak mu po prostu piłka wypadła z rąk – opowiedziała Doda i dodała: "On się na mnie spojrzał i wtedy byliśmy chłopakiem i dziewczyną przez całe dwa miesiące".

Młodzieńczy związek długo nie przetrwał. To ukochany Dody ją rzucił. Dlaczego? – Bo ja słucham Kelly Family, a on Edyty Bartosiewicz – wyznała Rabczewska.

Dodajmy, że obecnie Rabczewska, która ma za sobą dwa nieudane małżeństwa, jest w znacznie szczęśliwym związku. Jej wybrankiem jest Dariusz Pachut. Zakochani wcześniej pokazywali się razem, jednak teraz starają się chronić swoją prywatność.