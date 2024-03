Za sprawą antycyklonu Marcus mieszkańcy wielu rejonów Polski zobaczyli w poniedziałek rano śnieg za oknem. Dodatkowo do kraju wciąż napływają zimne masy powietrza, a w ciągu dnia temperatura na przeważającym obszarze będzie miała problemy z przekroczeniem 5 st. C. Szykuje się też mroźna i śnieżna noc.

Prognoza pogody na poniedziałek 18 marca. Antycyklon Marcus niesie powrót zimy Fot. WXCHARTS.com

Choć już w najbliższy czwartek 21 marca wypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, poniedziałkowa aura może sugerować zupełnie inną porę roku. Jak informuje IMGW, chmury pojawiły się już od poranka, a miejscami pada przelotny śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Tak jest obecnie np. w Warszawie czy Olsztynie.

Większe przejaśnienia występują tylko na zachodzie i południu kraju. I na razie synoptycy nie prognozują, aby do Polski nadeszła prawdziwa wiosna.

Antycyklon Marcus, czyli nagły powrót zimy tuż przed... pierwszym dniem wiosny

Zimową aurę sponsoruje dziś antycyklon Markus z pogranicza Finlandii i Rosji. Za jego sprawą w powietrzu zalega sporo wilgoci. Oznacza to, że poniedziałek będzie raczej pochmurny, ale przejaśnienia też mogą się pojawić.

Mieszkańcy zachodniej części Polski mogą zostawić w domu parasole – tam padać nie powinno. W innych regionach możliwe są opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Choć nie będą one wyjątkowo silne, gdzieniegdzie może zrobić się biało.

Zimno, deszczowo i śnieżnie

Poniedziałek będzie jednak bardzo zimny. Na przeważającym obszarze kraju termometry zmierzą zaledwie 3-5 st. C. Cieplej może być jedynie w okolicach Słubic (woj. lubuskie), gdzie wartości mogą wzrosnąć do 6-7 st. C. W rejonach podgórskich słupki rtęci nie wskażą więcej niż 0-2 st. C. Do tego powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych.

"W Polsce będą dominowały obojętne warunki biometeorologiczne. Korzystny wpływ pogody na organizm człowieka będzie występował w zachodniej, częściowo centralnej i południowej Polsce, zwłaszcza początkowo" – dodają synoptycy z IMGW na platformie X.

W nocy z poniedziałku na wtorek w całej Polsce pojawią się rozpogodzenia. Mimo to, zwłaszcza na południu, nie zabraknie chmur i gęstych mgieł. W niektórych miejscach może również poprószyć śniegiem. Dodatkowo wszędzie pojawią się przymrozki – do ok. -3/-1 st. C., przy gruncie do ok. -5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr zawieje z kierunków północnych.

Jaka pogoda na Wielkanoc?

Wielkanoc jest już za dwa tygodnie – 31 marca. Według najnowszych prognoz świąteczne dni nie będą jednak wyjątkowo ładne i ciepłe. Według TVN Meteo w Wielkanoc może być dość chłodno, ponieważ pod koniec marca nad Polską pojawi się front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą opady deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu.

W samą Wielkanoc temperatura może spaść nawet do -5 st. C na północy Polski. W dzień będzie trochę cieplej – od 5 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Podobną prognozę przedstawił niedawno w Wirtualnej Polsce Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak wskazał, końcówce marca niestety będą towarzyszyć opady. W połączeniu z niskimi temperaturami, które także są możliwe, nie czeka nas bynajmniej przyjemna i wiosenna aura.