Tego w tak krótkim czasie nikt się nie spodziewał. Naciera drastyczna zmiana pogody

Pogoda na weekend przyniesie ze sobą niemałe zaskoczenie. Najpierw termometry wykażą 18 stopni Celsjusza, a niedługo później zaskoczą nas deszcze, opady śniegu. Lokalnie nawet burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział także, kiedy możemy spodziewać się powrotu wiosennej aury.

Pogoda na weekend. Najpierw 18 stopni, potem opady śniegu. Fot. wxcharts.com

Jak czytamy w obszernym komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, piątek upłynął nam pod znakiem wysokich temperatur. Na zachodzie odnotowaliśmy nawet 18 stopni Celsjusza.

Ale już w nocy z piątku na sobotę odczujemy opady deszczu. Te utrzymają się także w sobotę. Lokalnie należy spodziewać się również burz.

Wciąż na szczęście będziemy mogli cieszyć się względnym ciepłem. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C nad morzem do 16 st. C na południu. Do tego wszystkiego dochodzą umiarkowane porywy wiatru.

W niedzielę doświadczymy nie tylko deszczu. IMGW zaleca mieszkańcom północnej i wschodniej Polski przygotować się także na opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach powinniśmy zaś spodziewać się pogodnej aury.

Temperatura wyniesie od 2 st. C na północy, 5 stopni na północnym wschodzie do 11 stopni na południu. W nadmorskich miejscowościach zapowiada się porywy wiatru o prędkości do 55 km/h.

Weekend zakończymy z przymrozkami. W nocy z niedzieli na poniedziałek w północno-wschodniej termometry pokażą nawet do minus 2 st. C.

Pogoda w przyszłym tygodniu zapowiada powrót wiosny. Oto, czego się spodziewać

Od nowego tygodnia IMGW zapowiada poprawę pogody. Niestety będzie ona zachodzić stopniowo. Jeszcze w poniedziałek odnotujemy jedynie od 1 st. C na wschodzie do 9 stopni na Dolnym Śląsku.

Deszcze i opady śniegu ustąpią, ale w nocy z poniedziałku na wtorek odczujemy przymrozki nawet do minus 3 st. C.

Od wtorku temperatura wyniesie od 6 do 9 stopni Celsjusza, a już w środę odczujemy od 8 do 11 st. C. Za to w czwartek w centrum termometry wykażą 10 st. C. Na Dolnym Śląsku zaś możemy spodziewać się nawet do 15 st. C.

IMGW podaje pierwsze prognozy długoterminowe na lato

Jak pisaliśmy w naTemat, IMGW wydało także długoterminową prognozę pogody na lato. Jeśli chodzi o maj, to w całym kraju zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

IMGW pisze również, że "na południu możliwa miesięczna suma opadów atmosferycznych poniżej normy wieloletniej".

W czerwcu w całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

A w lipcu, jak prognozuje IMGW, "w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna się kształtować powyżej normy wieloletniej, na północy średnia temperatura możliwa w normie".