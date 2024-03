Lara Gessler nieustannie współpracuje z różnymi markami. W najnowszym poście na Instagramie zareklamowała popularną markę kobiecej bielizny. Influencerka odsłoniła ciało, a internauci wprost są zachwyceni jej formą. W komentarzach wylała się fala... komplementów!

Lara Gessler znów odsłoniła ciało na Instagramie. Internauci zachwyceni. Fot. VIPHOTO / East News

Lara Gessler już nieraz dała się poznać jako kobieta wielu talentów. Oprócz tego, że jest kucharką, przedsiębiorczynią i mamą, to także influencerką. Aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 283 tys. internautów.

Lara Gessler znów odsłoniła ciało na Instagramie

Lara nieustannie współpracuje z rozmaitymi markami, reklamując produkty godne polecenia. Mało tego znana jest z tego, że lubi pokazywać swoje ciało. Kilka lat temu w sylwestra upubliczniła kadr swoich nagich pośladków. "Jest 30 grudnia i żeby tradycji stało się zadość, jest zdjęcie pupy. W ramach autoterapii i terapii narodu" – dodała wówczas w opisie.

Tym razem Gessler ponownie odsłoniła swoje ciało. W najnowszym poście influencerka wrzuciła zdjęcia w skąpej bieliźnie i oryginalnych stylizacjach. Chciała tym samym zareklamować nową kolekcję, jednej z marek bielizny. "Biustonosz jako element stylizacji. Jedni uważają, że to przesada, innym się podoba. Na pewno jest bielizna, która do takiego eksponowania mniej i bardziej się nadaje" – napisała.

Pod postem natychmiastowo pojawiły się komentarze. Internauci po raz kolejny wyrazili swój zachwyt nad jej znakomitą formą. Oprócz emotikon serduszek, ognia i buziaków pojawiły się wpisy: "No i ta dupcia"; "Piekna"; "Super zdjęcia"; "Staników nie noszę, ale napisać muszę, że piękny i na kobiecie idealnej"; "Ale super" – czytamy.

"To też jest biznes". Lara Gessler opowiedziała nam o świecie influencerskim

Przypomnijmy, że ostatnio Lara Gessler wystąpiła w wideopodcaście "Światła, Kamera, Prawda", w którym opowiedziała o życiu influencera. Wspomniała, że to jest praca, za którą otrzymuje pieniądze. Influencerka zdradziła, jak to tak naprawdę wygląda.

– Stawki są bardzo zróżnicowane. Też zależy dla kogo się pracuje (...) To też jest biznes i nie ma co się oszukiwać. To też jest biznes. Jesteśmy handlarzami rekomendacji. Ważne jest dla mnie to, żeby to było prawdą ze mną. Jeśli to jest coś, czego używasz, co uważasz, że jest no to okej. Natomiast, nie handluj czymkolwiek – zdradziła w rozmowie z naTemat Lara Gessler.

Chociaż 34-latka spełnia się na wielu polach: jest przedsiębiorczynią, autorką książek kulinarnych, twórczynią pracowni kulinarnych, mamą dwójki dzieci i influencerką z "duszą aktywistki", wciąż wielu nazywa ją tylko córką Magdy Gessler. Jak do tego podchodzi sama zainteresowana?

https://www.instagram.com/reel/C3IxnOBIgf4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

– Nie mam ambicji przeskoczenia mamy. Nie wiem, czy to byłoby możliwe. Tak jak Małgosia właśnie jest figurą w swojej kategorii, moja mama jest figurą totalnie, Maryla Rodowicz jest figurą. Są takie wielkie figury w polskim show-biznesie – ikony. No i słuchajcie, ja nie wiem, co bym musiała zrobić, żeby mówili Magda Gessler, mama Lary Gessler. No, to się nie wydarzy – przyznała w podcaście.