W końcu mamy pierwszy zwiastun "Soku z żuka 2"! Michael Keaton daje czadu

Doczekaliśmy się. W sieci zadebiutował zwiastun wyczekiwanej kontynuacji "Soku z żuka", czyli "Beetlejuice Beetlejuice" Tima Burtona. Kiedy premiera filmu z Michaelem Keatonem, Winoną Ryder i Jenna Ortegą? Tylko zobaczcie, kto jeszcze w nim zagra...

Michael Keaton powraca jako Beetlejuice Fot. YouTube / Warner Bros. Pictures

Pogłoski o "Soku z żuka 2" krążyły od lat. W 2015 roku Warner Bros. dało Timowi Burtonowi zielone światło na zrealizowanie sequelu kultowego filmu z 1988 roku, jednak już rok później reżyser poinformował, że produkcja została wstrzymana.

Od tamtej pory co jakiś czas pojawiały się spekulacje dotyczące kontynuacji czarnej komedii, która wciąż przeraża kolejne pokolenia widzów. W 2021 roku Daniel Ritchman, influencer znany z dobrych źródeł przecieków, informował, że Warner Bros. myśli nie o jednym, ale dwóch sequelach "Soku z żuka".

"Sok z żuka 2": zwiastun już jest! Michael Keaton daje czadu w "Beetlejuice Beetlejuice" Tima Burtona

W maju zeszłego roku oficjalnie potwierdzono, że Burton kręci "Sok z żuka 2". Do powrotu na plan udało mu się namówić Michaela Keatona (Beetlejuice), Winonę Ryder (Lydia Deetz) i Catherine O’Harę (Delia Deetz). Do obsady dołączyła również Jenna Ortega, czyli gwiazda serialu "Wednesday", którego reżyser "Edwarda Nożycorękiego" i "Miasteczka Halloween" był producentem. Wcieli się w nową członkinię rodziny Deetzów: Astrid Deetz.

To nie wszystko, bo w "Beetlejuice Beetlejuice" (bo tak brzmi oficjalny tytuł filmu) zobaczymy też Monicę Bellucci, obecną partnerkę Tima Burtona. Włoska gwiazda zagra żonę Beetlejuice'a, a obok niej wystąpi również Willem Dafoe jako "policjant z zaświatów" i były "gwiazdor kina klasy B". Na ekranie zobaczymy także Justina Theroux.

W sieci zadebiutował już zwiastun "Soku z żuka 2", który możecie obejrzeć poniżej. Pierwsze reakcje? Bardzo pozytywne, a większość internautów jest pod wrażeniem Michaela Keatona, który po 36 latach powraca w swojej ikonicznej roli.

"Minęło 26 lat, a Michael Keaton nie stracił całego uroku, który robi z niego Beetlejuice'a", "Facet nie grał tej postaci przez 36 lat, a tylko jedno zdanie sprawia, że odczuwam nostalgię i niezwykłe szczęście, że go widzę", "Totalnie nie mogę się doczekać powrotu Michaela Keatona w jednej z jego ikonicznych ról" – piszą fani. Dodajmy, że to kolejny powrót kultowej postaci Keatona: we "Flashu" z 2023 roku powrócił jako Batman.

Kiedy premiera "Soku z żuka 2"? Amerykańską premierę kinową zaplanowano na 6 września tego roku.

O czym jest "Sok z żuka" z 1988 roku?

Przypomnijmy, że oryginalny film "Sok z żuka" opowiadał o zmarłej parze, która z pomocą ekscentrycznego ducha Beetlejuice'a próbowała straszyć rodzinę Deetzów w ich nowym domu. Alec Baldwin i Geena Davis wystąpili jako Maitlandowie, podczas gdy Jeffrey Jones, O'Hara i Ryder wcielili się w rodzinę Deetzów. Po premierze film stał się kultowym klasykiem, a później dał początek przebojowej adaptacji muzycznej na Broadwayu.

Dodajmy, że powstanie "Soku z żuka 2" wcale nie jest zaskakujące. Mimo że trudno się nie cieszyć się z powrotu słynnego ducha, to "Beetlejuice Beetlejuice" wpisuje się w popularną ostatnią strategię Hollywood, która polega na odgrzewaniu kotletów.

"Wytwórniom powoli brakuje pomysłów na nowe filmy, dlatego też sięgają po stare, sprawdzone tytuły, które zapewnią im grono wiernych odbiorców i co za tym idzie także zastrzyk gotówki. Reakcje fanów tych serii, które niebawem zostaną odgrzane (jak m.in. 'Harry Potter' czy 'Zmierzch'), nie wróżą jednak dobrze na przyszłość" – komentowała dla naTemat Zuzanna Tomaszewicz.

Czytaj także: https://natemat.pl/533639,filmy-w-2024-roku-oto-15-najwiekszych-premier-m-in-diuna-i-joker-2