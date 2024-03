Nagranie z księżną Kate wyreżyserowane? Ekspert od mowy ciała ocenił

Nowe nagranie z księżną Kate wywołuje skrajne emocje. Ekspert nie ma wątpliwości

Kamil Frątczak

K siężna Kate znalazła się ostatnio w centrum uwagi. Oprócz tego, że śledzona jest jej aktywność operacji, to w międzyczasie doszło do skandalu ze zdjęciem. Teraz w mediach pojawiło się nagranie przedstawiające dawno niewidzianą Kate Middleton i księcia Williama podczas zakupów. Ekspert od mowy ciała ocenił, co na nim widać.