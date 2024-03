O jciec Krzysztofa Dymińskiego od miesięcy próbuje na własną rękę ustalić, co się stało z jego synem. Podczas kolejnego przeczesywania Wisły natknął się na zwłoki dorosłego mężczyzny. To kolejny raz, gdy z rzeki wyłowiono zwłoki w czasie poszukiwania 17-latka. "W naszej ocenie to nie Krzysztof. Rodzinie składamy kondolencje" – napisała Agnieszka Dymińska.





Ojciec Krzysztofa Dymińskiego znalazł ciało w Wiśle. Rodzina mówi o najnowszych ustaleniach

Alan Wysocki

