W sklepie spożywczym w Warszawie doszło do bójki między 28-letnią kierowniczką sklepu a jej pracownicą. W ruch poszedł miotacz gazu oraz kij od mopa. Na miejscu interweniowali funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy i ratownicy pogotowia.

"Kij od szczotki poszedł w ruch" – tak zaczyna się komunikat Straży Miejskiej w Warszawie. Strażnicy powiadomili o zaskakującym incydencie, do którego doszło w środę 20 marca w jednym ze sklepów we Włochach.

W minioną środę o godzinie 14:40 strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o awanturze w sklepie spożywczym przy ulicy Składowej w Warszawie. "Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali siedzącą na krześle przed sklepem, zakrwawioną 28-letnią kobietę" – czytamy.

Strażnicy stwierdzili, że 28-latka była bardzo pobudzona. Na miejscu kobieta została uspokojona. Otrzymała także pierwszą pomoc oraz została zaopiekowana na czas przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w sklepie spożywczym doszło do bójki. Jedna z pracownic sklepu miała uderzyć ją kijem od szczotki do mopa. To jednak nie koniec.

"(Pracownica - red.) miała też wobec niej użyć ręcznego miotacza gazu. Sprzedawczyni stwierdziła, że została zaatakowana i musiała się bronić. Do wyjaśnienia tej sprawy strażnicy wezwali patrol policji" – czytamy.

Ranna 28-latka została zabrana do szpitala. Obecnie trwa ustalanie wszelkich okoliczności zdarzenia.