CBA weszło do kilku budynków klasztoru Sercanów – podała po południu TV Republika, powołując się na rzecznika Zgromadzenia Księży Sercanów. Sprawa ma związek z ośrodkiem "Archipelag", który buduje kontrowersyjny egzorcysta ks. Michał Olszewski i jego Fundacja Profeto. Środki na ten cel popłynęły z Funduszu Sprawiedliwości – około 100 mln zł.

Ksiądz Michał Olszewski, prezes fundacji Profeto Fot. Zrzut ekranu / Profeto / YouTube

We wtorek rano funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wkroczyli do mieszkań kilku czołowych polityków Suwerennej Polski, w tym samego Zbigniewa Ziobry. Chodzi o śledztwo dotyczące środków wydawanych z Funduszu Sprawiedliwości, który – oficjalnie – został powołany, by pomagać ofiarom przestępstw.

W związku z działaniami służb zatrzymano we wtorek cztery osoby – trzy to urzędnicy, a jedna osoba to beneficjent funduszu, który podlega pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa mówi o wielu nieprawidłowościach i "bardzo poważnej sprawie o charakterze kryminalnym".

CBA w klasztorze Sercanów. Media: Chodzi o ks. Olszewskiego

Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że w sprawie chodzi przede wszystkim o możliwe nieprawidłowości w dotowaniu ośrodka "Archipelag", który buduje kontrowersyjny egzorcysta ks. Michał Olszewski i jego Fundacja Profeto.

We wtorek TV Republika podała, że rano funkcjonariusze CBA weszli do kilku budynków klasztoru Sercanów. Stacja podała tę informację, powołując się na rzecznika Zgromadzenia Księży Sercanów.

"Z informacji, jakie przekazał nam rzecznik Zgromadzenia Księży Sercanów, dzisiaj o godzinie 6:00 służby CBA weszły do kilku budynków klasztoru Sercanów wydzielonych do użytku fundacji Profeto. Chodzi m.in. o dom prowincjalny i klasztor seminaryjny" – czytamy.

– W trzech budynkach należących do zakonu Sercanów pojawili się funkcjonariusze – przekazał w rozmowie z tvn24.pl rzecznik tego zakonu, ks. Włodzimierz Płatek. Dodał, że przeszukania były prowadzone w dwóch miejscach, gdzie wcześniej funkcjonowała fundacja Profeto. – Obecnie trwają działania w budynku, gdzie jest rzeczywista siedziba – poinformował duchowny.

Egzorcysta, "Archipelag" i pensjonat w Wilanowie

Służby mają prowadzić też czynności względem ks. Michała Olszewskiego. Duchowny swojego czasu "wsławił się" opowiadaniem o egzorcyzmach, które miał przeprowadzać m.in. na kobiecie niejedzącej mięsa za pomocą... salcesonu.

W kwietniu "Gazeta Wyborcza" wyborcza ujawniła, że kierowana przez duchownego fundacja dostała 43 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na budowę pensjonatu dla ofiar przemocy w warszawskim Wilanowie. Kontrowersji miało być jednak więcej, bo plan zagospodarowania ma nie pozwalać na ulokowanie w tym miejscu obiektu.

Rafał Stangreciak z "Czarno na białym" TVN ustalił natomiast, że za czasów Zbigniewa Ziobry Fundusz Sprawiedliwości przyznał fundacji Profeto więcej, bo ok. 100 mln zł na budowę tego ośrodka. Wszystko odbyło się w konkursie, w którym intencje ministerstwa – jak oceniła Najwyższa Izba Kontroli – nie były jasne dla wszystkich ubiegających się o dofinansowanie.

Więcej informacji wkrótce.