Tusk reaguje na działania ABW w mieszkaniu Ziobry. Wymowny wpis szefa rządu

We wtorek ABW weszła do mieszkań kilku czołowych polityków Suwerennej Polski, w tym samego Zbigniewa Ziobry. W sprawie głos zabrał już premier Donald Tusk. Dodał bardzo wymowy wpis w tej sprawie.

"Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość" – napisał w serwisie X pemier Donald Tusk.

"26 marca 2024 r. na terenie całego kraju funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizują czynności zatrzymania osób oraz przeszukania kilkudziesięciu miejsc zamieszkania osób fizycznych i siedzib podmiotów gospodarczych" – potwierdził we wtorkowe przedpołudnie rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Wtorkowa akcja służb. Kierwiński komentuje

"Przedmiotowe czynności zlecone zostały w ramach wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez śledczych z Prokuratury Krajowej w Warszawie dotyczącego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – tj. czynów z art. 231 § 1 i 2 k.k." – dodał przedstawiciel Tomasza Siemoniaka.

"Osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji Prokuratury, która będzie podejmować decyzje co do zastosowania ewentualnych środków zapobiegawczych" – zaznaczył Dobrzyński.

Niedługo po ujawnieniu działań funkcjonariuszy służb specjalnych w domach Zbigniewa Ziobry i jego współpracowników głos zabrał także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W mediach społecznościowych opublikował on krótki, ale wymowny komentarz.

"Dzisiejsza akcja prokuratury i służb to jasny sygnał, że polskie państwo działa. I nie ma już 'kasty bezkarnych'. Kto popełnił przestępstwo, ten będzie za nie odpowiadał. To prosta zasada" – stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej.

W sprawie głos zabrał też sam Ziobro. Według portalu niezależna.pl drzwi domu polityka "miały zostać przepiłowane". W rozmowie z portalem lider Suwerennej Polski przekazał też, że nikt nie utrudniał czynności prokuratury podczas przeszukania jego domu. Ziobro stwierdził też, że nie została podjęta z nim "żadna próba kontaktu ze strony organów ścigania".

