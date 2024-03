Wokół chodziły robaki, było brudno i zimno – tak wspomina pobyt w celi aresztu na Grochowie Maciej Wąsik. Były wiceszef MSWiA wspomina też krzyki Mariusza Kamińskiego.

Maciej Wąsik, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji był gościem podcastu "Niedyskrecje parlamentarne do słuchania" prowadzonego przez dziennikarki "Wprost" Joannę Miziołek i Elizę Olczyk. Bliski współpracownik Mariusza Kamińskiego zdradził kilka mrocznych szczegółów pobytu w areszcie śledczym na warszawskim Grochowie.

– Źle było na Grochowie rzeczywiście. Było zimno... – stwierdził polityk, na co dziennikarki weszły mu w słowo, przypominając, że za służbę więzienną w ostatnich latach odpowiadał rząd Zjednoczonej Prawicy, a konkretnie Patryk Jaki.

Nie zbiło to z tropu Wąsika, który kontynuował: – Na Grochowie jest cela taka i taka, a nas wsadzono do takiej, w której było trochę robaków, gdzie toaleta ciekła, gdzie rzeczywiście było brudno i paskudnie, gdzie przede wszystkim było zimno. A wiedzieli, że to zimna cela, bo zamiast przysługujących mi dwóch koców dali mi cztery. Wiedzieli, że zmarznę.

Maciej Wąsik skarżył się też na stosowane środki przymusu, kajdanki konkretnie. – Mariusz Kamiński nie zgodził się, słyszałem jego krzyki: nigdzie nie będę chodził, jeśli chcecie mnie zakuwać w kajdanki. A ja już poszedłem do żony w kajdankach – przyznał w podcaście były wiceszef MSWiA.

Dziennikarki zapytały, czy w związku z tym Mariusz Kamiński nie spotkał się ze swoją żoną? Okazało się, że spotkał, co Wąsik przypisuje wyłącznie uporowi byłego szefa CBA. Co zrobił Kamiński? – Powiedział, że jest więźniem politycznym i nie da się traktować jak kryminalista.

Maciej Wąsik przyznał, że jego sytuacja bytowa znacznie poprawiła się po przetransportowaniu do więzienia w Przytułach Starych. Stwierdził, że warunki były lepsze i ludzie bardziej empatyczni. A konkretnie strażnicy, bo tylko z nimi miał kontakt.

– I jeszcze okazało się, że moja żona przypadkowo wybrała miejsce na demonstrację dokładnie pod moim oknem, cela numer 339, blok 16 – wspominał Wąsik.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński w więzieniu

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili do aresztu na Grochowie po głośnym zatrzymaniu w Kancelarii Prezydenta. Wcześniej nakaz doprowadzenia ich za kratki wydał sąd. Obaj zostali skazani za nadużycia władzy podczas realizacji zadań związanych z tak zwaną aferą gruntową.

Wąsik i Kamiński przebywali w zakładach karnych od 9 do 24 stycznia. Obaj uważali się za więźniów politycznych, w związku z czym podjęli strajk głodowy. Po wyjściu opowiadali o "torturach" stosowanych wobec Kamińskiego, który miał być w niehumanitarny sposób dokarmiany przez sondę.

– Służba więzienna była profesjonalna. Trafiłem na ludzi, którzy rozumieli moją sytuację. Nie spotkałem się z żadną złośliwością. Nie traktowali mnie jednak w jakiś szczególny sposób – mówił Wąsik na antenie RMF FM kilka dni po wyjściu na wolność.

Dopytywany przez dziennikarza, czy był poddawany torturom stwierdził, że on nie, czego nie można powiedzieć o Mariuszu Kamińskim.

– To, co zrobiono Mariuszowi Kamińskiemu w ostatnim akcie jego pobytu w więzieniu, czyli decyzja o tym, by wsadzić mu przymusem rurę do nosa, a jak nie wchodzi do nosa to do gardła, to uważam, że jest to pewna forma tortury i odwetu – stwierdził polityk.