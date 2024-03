N ie rozumiem, co stoi za tą decyzją. Na pewno bardziej zabobony niż wiedza medyczna – tak ministra do spraw równości Katarzyna Kotula komentuje prezydenckie weto do ustawy umożliwiającej sprzedaż tabletek "dzień po" bez recepty wszystkim osobom powyżej 15. roku życia. W rozmowie z naTemat polityczka Lewicy oceniła, że na decyzję prezydenta wpłynęła konkretna organizacja i przypomina jednak, że rząd ma plan B.





Burza po decyzji Dudy ws. pigułki "dzień po". Kotula w naTemat ocenia, kto kierował prezydentem

Piotr Brzózka

