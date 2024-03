Potężna burza geomagnetyczna nad Polską. Centrum Badań Kosmicznych ostrzega

Alan Wysocki

C entrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk ostrzega przed burzami geomagnetycznymi. Zjawisko może doprowadzić do problemów z sieciami energetycznymi oraz utrudnić śledzenie satelitów. Może się to jednak wiązać również z wystąpieniem zorzy polarnej. Wiadomo, gdzie będziemy mogli ją zaobserwować.