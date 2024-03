Jeszcze nie zrobiłeś/aś świątecznych zakupów? Nic straconego, bo w Wielką Sobotę większość sklepów spożywczych będzie czynna do godz. 13. Jeśli chodzi o sklepy franczyzowe, o godzinach otwarcia zdecydują indywidualnie franczyzobiorcy. Lepiej się pospieszyć, bo w Wielkanoc i Wielkanocny poniedziałek większość sklepów będzie zamknięta.

Wielkanocne zakupy w ostatniej chwili? Oto godziny otwarcia sklepów. Fot. Marek BAZAK/East News

Kto nie zrobił jeszcze ostatnich świątecznych zakupów, może odetchnąć z ulgą. W Wielką Sobotę większość sklepów należących do sieci handlowych będzie otwartych do godz. 13 lub 13.30.

Godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę

Część dużych supermarketów zamieściła informacje o godzinach otwarcia na swoich stronach internetowych. Do godziny 13.00 będzie można zrobić zakupy w Lidlu, Kauflandzie, Leroy Merlin czy Carrefourze.

Nieco dłużej, bo do 13.30 otwarte będą m.in. np. Biedronka, Dino czy Rossmann. Z kolei do godz. 14 czynne będą Intermarche i Żabka. Warto dodać, że w przypadku tej drugiej, franczyzobiorcy będą mogli wydłużyć czas pracy sklepu.

Jeśli chodzi o sieć sklepów Lewiatan, tu również o godzinach pracy zdecydują franczyzobiorcy. Mimo to sieć zasugerowała zamknięcie lokali o godz. 13.

W Niedzielę Wielkanocną sklepy będą zamknięte

W następnych dniach, czyli w Wielkanoc oraz w Poniedziałek Wielkanocny sklepy będą nieczynne. Przypomnijmy, że obowiązuje wówczas to samo prawo, co w niedziele niehandlowe. Oznacza to, że Wielka Sobota jest ostatnim dniem, w którym możemy zaopatrzyć się w niezbędne produkty.

Warto dodać, że zakaz handlu w dni świąteczne nie dotyczy jednak m.in. cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, w sklepów z kawą i samych kawiarni. Pracować mogą też sklepy franczyzowe oraz takie, w których za ladą stanie właściciel lub członek rodziny.