W środę rano (3.04) Tajwan nawiedziło najsilniejsze od ćwierćwiecza trzęsienie ziemi. Jak donoszą media, wstrząsy spowodowały zawalenie się wielu budynków. Zginęły 4 osoby, ponad 50 zostało rannych, kilkadziesiąt jest uwięzionych pod gruzami. W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze nagrania.

Najsilniejsze trzęsienie ziemi na Tajwanie od 25 lat. Przerażające nagrania. Fot. -/AFP/East News

Jak donoszą tajwańskie służby meteorologiczne, magnituda trzęsienia wyniosła 7,2. Japońscy sejsmolodzy początkowo ocenili magnitudę na 7,5, po czym podwyższyli ją do 7,7. Epicentrum wstrząsu było położone ok. 25 kilometrów na południowy wschód od górzystego powiatu Hualien na wschodnim wybrzeżu Tajwanu.

Najsilniejsze trzęsienie ziemi na Tajwanie od 25 lat

– To najsilniejsze trzęsienie ziemi na Tajwanie od 25 lat, od trzęsienia ziemi w 1999 roku – komentował w rozmowie z mediami dyrektor Centrum Sejsmologicznego w Tajpej Wu Chien-fu. Ekspert nawiązał do trzęsienia o magnitudzie 7,6, które we wrześniu 1999 roku spowodowało śmierć 2400 osób.

Tajwańscy strażacy poinformowali o śmierci 4 osób, jedna z nich najprawdopodobniej została uderzona przez spadające skały. Służby donoszą o 50 rannych, bo pojawiają się też informacje o przynajmniej 20 osobach uwięzionych w zawalonych budynkach.

Kataklizm spowodował znaczne utrudnienia w ruchu pociągów. Dodatkowo ponad 87 tys. domów zostało pozbawionych prądu. Agencja Kyodo przekazała, że według władz wszystkie elektrownie atomowe na Tajwanie są bezpieczne.

Nie żyją 4 osoby, 50 zostało rannych

Główny wstrząs oraz szereg wstrząsów wtórnych było odczuwalny również w stołecznym Tajpej. Z budynków odpadały kafelki, a szkoły ewakuowały swoich uczniów na boiska. Jak podała agencja AP, mimo że trzęsienie miało miejsce w porannych godzinach szczytu, w społeczeństwie – przyzwyczajonym do tego typu zdarzeń – raczej nie wybuchła panika.

Z informacji chińskich państwowych mediów wynika, że wstrząs był odczuwalny także w Szanghaju oraz miastach Fuzhou, Xiamen, Quanzhou i Ningde w prowincji Fujian w Chinach kontynentalnych. Japońskie władze początkowo wydały ostrzeżenie przed tsunami, ale później wszystkie alerty zostały wycofane.

Przypomnijmy: magnituda trzęsienia obliczana jest wg. wzorów uwzględniających dane z zapisu wstrząsów, czyli: amplitudy drgań cząstek gruntu, częstotliwości fali sprężystej, odległości od epicentrum czy głębokość ogniska.

W obliczeniach wykorzystuje się różnego typu fale oraz wartości momentu sejsmicznego. Wielkość magnitudy została skalibrowana tak, by była porównywalna do skali Richtera w przypadku typowych trzęsień ziemi. Według skali Richtera trzęsienie, które wystąpiło w środę na Tajwanie, oznacza "poważne" lub nawet "ogromne" zniszczenia.