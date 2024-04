Niemcy stają się coraz popularniejszym kierunkiem wyjazdów. Z najnowszych danych wynika, że jest to drugi najpopularniejszy kraj dla turystów w Europie. Popularniejsza jest tylko Hiszpania. W gronie liderów niemieckiej turystyki są również Polacy. Co więcej: nasi rodacy ustanowili właśnie historyczny rekord.

Turyści w Berlinie Fot. Wojtek Laski/East News

Berlin, Drezno, czy Monachium to zaledwie ułamek tego, co turystycznie mogą zaoferować Niemcy. Nietrudno więc dziwić się, że w 2023 roku kraj ten odwiedziło aż 53,8 mln turystów z Europy. Do naszego zachodniego sąsiada coraz chętniej podróżują również Amerykanie i Azjaci.

Polacy pokochali Niemcy. Padł rekord liczby noclegów

"Wasza Turystyka" opublikowała najnowszy raport Niemieckiej Centrali Turystyki. Wynika z niego, że aż 77 proc. wszystkich turystów, który w 2023 roku odwiedzili Niemcy, pochodziło z Europy. Drugą największą grupą byli goście USA z 22-procentowym udziałem w rynku.

Pośród nacji, które najchętniej rezerwowały noclegi w Niemczech, bezkonkurencyjnymi liderami byli Holendrzy. W 2023 roku wykupili tam aż 11,5 mln noclegów. Na drugim miejscu znaleźli się Szwajcarzy z wynikiem 6,8 mln noclegów. Podium uzupełnili Amerykanie (6,5 mln noclegów). W czołowej piątce znaleźli się również Brytyjczycy i Austriacy.

Szóste miejsce przypadło Polakom. Jak się okazało, w 2023 roku nasi rodacy zarezerwowali w Niemczech 4,1 mln noclegów. To historyczny rekord i wzrost o 14 proc. w porównaniu do 2022 roku.

Wraz ze wzrostem liczby noclegów wydłużył się również średni czas trwania wyjazdu. Przed pandemią, w 2019 roku, podróż do Niemiec trwała średnio 6,3 nocy. W 2023 roku liczba ta wzrosła do 6,6 nocy. Ciekawy jest również sposób, w jaki turyści docierają do Niemiec. O 10 proc. w porównaniu do 2019 roku wzrosło zainteresowanie koleją. Maleje natomiast liczba podróżnych korzystających z własnych samochodów, a także z podróży lotniczych.

Hojny jak Polak w Niemczech. Tyle wydajemy podczas urlopów

Z analiz IPK International wynika, że 31,5 mln turystów z Europy odwiedziło Niemcy w ramach wakacyjnego urlopu. Kolejne 11,2 mln wyjazdów było spowodowanych odwiedzinami u krewnych i przyjaciół. U naszych zachodnich sąsiadów odnotowano również znaczący wzrost liczby podróży służbowych (11,1 mln wyjazdów).

Podróże wiążą się również z finansami. Statystyka dotycząca wydatków turystów z pewnością cieszy tamtejsze władze. W 2023 roku turyści mieli tam zostawić 69,6 mld euro. Z czego 32,1 mld euro pochodziło od podróżnych z Europy.

Kto w Niemczech wydawał najwięcej? W tym zestawieniu liderami są Szwajcarzy. Wyjazdy kosztowały ich 4,6 mld euro. Znaczącą grupą turystów byli również Polacy i Brytyjczycy. Przed rokiem na urlop w Niemczech wydali kolejno 2,8 mld euro i 2,7 mld euro.

Niemcy liczą na jeszcze większe zainteresowanie turystów

Choć wyniki za 2023 rok napawają optymizmem, to w 2024 roku przyjazdów może być jeszcze więcej. Wszystko za sprawą m.in. mistrzostw Europy w piłce nożnej. Najlepsi piłkarze Starego Kontynentu zmierzą się na 10 boiskach – w Berlinie, Monachium, Dortmundzie, Gelsenkirchen, Dortmundzie, Stuttgarcie, Hamburgu, Düsseldorfie, Kolonii, Lipsku i Frankfurcie nad Menem. Za zawodnikami w podróż ruszą również tłumy kibiców. W tym również Polacy.

Sport to jednak nie wszystko. Jednym z popularniejszych miejsc w Niemczech, które z pewnością warto odwiedzić, jest Drezno. Jego zabytkowa część była niegdyś wpisana na listę UNESCO. Każdego roku organizowany jest tam popularny jarmark bożonarodzeniowy. Turyści bardzo chętnie zaglądają również do Berlina. W końcu zdjęcie pod Bramą Brandenburską to niemalże obowiązek.

Tłumy turystów z całego świata każdego roku przyciąga również Oktoberfest. W tym roku święto piwoszy rozpocznie się 21 września i potrwa do 6 października. W jego trakcie spożywanych jest ponad 5 mln litrów piwa. Bursztynowy trunek zgodnie z tradycją serwuje się w litrowych kuflach.