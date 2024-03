Z kim Polacy zagrają na Euro 2024? "Grupa śmierci" to mało powiedziane

We wtorek w finale barażów Biało-Czerwoni pokonali Walię w rzutach karnych i awansowali na Euro 2024. Losowanie grup odbyło się już jednak na początku grudnia. Polacy trafili do tzw. grupy śmierci i na niemieckich boiskach zmierza się między innymi z Francuzami, aktualnymi wicemistrzami świata.

Na początku grudnia 2023 los nie był łaskawy dla reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni, mimo że jeszcze wtedy nie mieli zagwarantowanego udziału w Euro 2024, poznali swoich potencjalnych rywali w grupie.

Teraz, po zwycięstwie w barażach (5:1 z Estonią oraz 5:4 w rzutach karnych z Walią), wszystko jest już jasne. Polacy zagrają w grupie D, a ich rywalami będą Francja, Holandia i Austria. "Grupa śmierci"? O awans do fazy pucharowej turnieju na pewno łatwo nie będzie.

Lewandowski i spółka rozegrają swoje grupowe mecze w Hamburgu, Berlinie i Dortmundzie. Naszym pierwszym rywalem będzie Holandia – ten mecz odbędzie się 16 czerwca (godz. 15:00) na Volksparkstadion w Hamburgu.

Pięć dni później, czyli 21 czerwca (godz. 18:00), na Olympiastadion w Berlinie zagramy z Austrią. Ostatni mecz w grupie Biało-Czerwoni rozegrają 25 czerwca (godz. 18:00) na Westfalenstadion w Dortmundzie – naszym rywalem będzie Francja.

Z Holandią w ostatnich latach najczęściej przegrywaliśmy. Francuzi to aktualni wicemistrzowie świata, którzy w 1/8 mundialu w Katarze pokonali nas 3:1, a także jedni z faworytów Euro 2024. Trójkolorowi wygrali swoją grupę eliminacyjną, tracąc jedyne punkty w ostatnim meczu. W tabeli wyprzedzili Holendrów, którzy zajęli 2. miejsce.

W żadnym z tych meczów Polacy nie będą faworytami. Teoretycznie najłatwiejszym rywalem wydaje się Austria, która miała jednak bardzo dobre eliminacje. W swojej grupie ta drużyna zajęła 2. miejsce i miała tylko jeden punkt straty do Belgii.

Euro 2024 – kiedy mecz otwarcia i finał?

Turniej zostanie rozegrany na 10 stadionach, między innymi w Lipsku, Hamburgu, Gelsenkirchen, Dortmundzie, Stuttgarcie, Frankfurcie nad Menem, Kolonii i Duesseldorfie.

Mecz otwarcia Euro 2024 odbędzie się 14 czerwca na Allianz Arena w Monachium (godz. 21:00). Zmierzą się w nim gospodarze turnieju – Niemcy oraz Szkocja. Wielki finał zostanie rozegrany 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie (godz. 21:00).

Za awans na ME do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynie 9 mln 250 tys. euro, czyli około 40 mln zł. Jak podaje nieoficjalnie "Przegląd Sportowy", piłkarze wynegocjowali sobie premię w wysokości około 25 proc. tej stawki, czyli około 10 mln zł do podziału.

Za wygraną meczu w grupie nagrodą nie będą jedynie 3 punkty, ale także 1 mln zł. Za remis – pół miliona złotych. Wyjście z grupy wyceniono na 1,5 mln euro. Awans do ćwierćfinału to dodatkowe 2,5 mln euro, a do półfinału – 4 mln euro. Finalista dostanie 5 mln euro, a zwycięzca turnieju – 8 mln euro.