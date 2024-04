Ma 28 lat i za miesiąc podda się eutanazji. Fizycznie nic jej nie dolega

Zoraya ter Beek jest 28-latką z Holandii. Ma kochającego 40-letniego chłopaka, a w życiu teoretycznie niczego jej nie brakuje. Niczego, oprócz zdrowia psychicznego. To właśnie z powodu tych dolegliwości zdecydowała się na eutanazję.

Współczesne społeczeństwo zmaga się nie tylko z wieloma chorobami fizycznymi, ale również psychicznymi. Ich skala jest z każdym rokiem coraz większa.

Według WHO do 2030 roku depresja (uznana za chorobę cywilizacyjną) będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. To m.in. z jej powodu 28-letnia Zoraya ter Beek z Holandii zdecydowała się na poddanie eutanazji.

Zoraya ter Beek chce eutanazji

Zoraya ter Beek w przeszłości chciała zostać psychiatrą. Jednak ukończenie szkoły uniemożliwiły jej choroby psychiczne. 28-latka zmaga się z depresją, autyzmem i zaburzeniami osobowości typu borderline. Jednak decyzję o zakończeniu życia podjęła z innego powodu.

Od lekarza miała usłyszeć, że stan jej zdrowia już nie ulegnie poprawie. "Nic więcej nie możemy dla ciebie zrobić. Nigdy nie będzie lepiej" – miał powiedzieć specjalista. To właśnie wtedy dziewczyna zdecydowała, że nie chce dłużej żyć. "Zawsze mówiłam jasno, że jeśli nie będzie lepiej, nie mogę tego dłużej ciągnąć" – przyznała na łamach "The Free Press".

"Nie wybraliśmy jeszcze urny, ale to będzie mój nowy dom"

Z przekazanych przez dziennikarzy informacji wynika, że data eutanazji kobiety została wyznaczona na maj. Zoraya ter Beek dość dokładnie zaplanowała już, jak będzie wyglądał zabieg, a także, co stanie się z jej ciałem po śmierci. Chce zostać skremowana.

"Nie wybraliśmy jeszcze urny, ale to będzie mój nowy dom" – przyznała. Nie zdecydowała się na tradycyjny pochówek, ponieważ nie chciała obarczać partnera koniecznością dbania o grób. Nie będzie miała również pogrzebu, bo uznała, że jej rodzina i niewielka grupa przyjaciół nie będą chcieli się fatygować na uroczystość. Zamiast tego jej prochy zostaną rozsypane w lesie. Wspólnie z partnerem wybrała już nawet odpowiednie miejsce.

Zoraya wie również, w jaki sposób pożegna się z tym światem. Zabieg zostanie przeprowadzony w jej domu. Położy się na kanapie. Do końca będzie towarzyszył jej partner.

"Lekarz się nie śpieszy. To nie jest tak, że przychodzi i mówi: połóż się, proszę! W większości przypadków najpierw wypija się wspólnie filiżankę kawy, aby ukoić nerwy i stworzyć miłą atmosferę. Potem pyta, czy jestem gotowa. Zajmę miejsce na kanapie. Jeszcze raz zapyta, czy jestem pewna, rozpocznie zabieg" – opowiedziała. Lekarz najpierw poda jej środki nasenne, a dopiero później leki, które zatrzymają akcję serca.

Depresja – jakie są jej objawy?

Holandia już w 2001 roku zalegalizowała eutanazję. Była pod tym względem pierwszym krajem na świecie. I choć wydawać by się mogło, że decydują się na nią głównie osoby walczące z nieuleczalnymi chorobami fizycznymi, to coraz częściej poddają się jej również cierpiący z powodu chorób psychicznych.

Jedną z najpoważniejszych, a wciąż bagatelizowanych chorób psychicznych jest depresja. Jej objawami nie zawsze jest wyłącznie pogarszający się nastrój i brak energii. Zmagające się z nią osoby cierpią również z powodu utraty odczuwania przyjemności, zaburzeniami snu, ale również zmagają się z wybuchami złości, przejadaniem, czy odczuwaniem lęków, które ją aktywizują.

– Depresja to choroba, która dotyka ludzi w różnym wieku, w tym coraz częściej również dzieci i młodzież. Niemówienie o depresji nie sprawia, że problem znika. Wręcz przeciwnie, może prowadzić do ignorowania jej objawów i braku odpowiedniej pomocy. Dlatego ważne jest normalizowanie rozmów na temat depresji, mówienie w sposób otwarty i akceptujący o problemach zdrowia psychicznego i podejmowanie inicjatyw, które będą przyczyniały się do zmiany ich społecznego obrazu – przyznała Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

