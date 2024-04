Tuż przed wyborami samorządowymi salezjanie z poznańskich Winogradów zaprosili parafian na spotkanie z kandydatami PiS. Polityczny event zapowiedziano podczas wielkanocnych ogłoszeń parafialnych. Choć w zaproszeniu nie padła nazwa partii Prawo i Sprawiedliwość, księża zaprosili tylko osoby, które startują w wyborach z list tego ugrupowania.

Spotkanie z kandydatami PiS w parafialnej kawiarence. Wymowna reakcja księdza. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

"W związku ze zbliżającymi się wyborami do rady miasta i sejmiku wojewódzkiego zachęcamy do poznawania kandydatów i programów. W środę 3 kwietnia o godz. 19 w naszej kawiarence parafialnej odbędzie się spotkanie z panią Ewą Heidrych, panem Mariuszem Sokołowskim i panem Andrzejem Kmieciem. Wejście do kawiarenki po lewej stronie od wejścia do górnego kościoła" – brzmiało ogłoszenie do parafian, przekazywane na świątecznych mszach.

Spotkanie z kandydatami PiS w parafialnej kawiarence

Mimo że na zaproszeniu nie padła nazwa partii Prawo i Sprawiedliwość, okazało się, że wszyscy zaproszeni goście startują w wyborach akurat z list tej partii. Według "Gazety Wyborczej" na spotkanie przyszło 25 osób. W parafialnej kawiarence pojawili się m.in. posłowie PiS, Szymon Szynkowski vel Sęk oraz Bartłomiej Wróblewski.

Więcej informacji na temat zaskakującego zdarzenia ujawniają sami parafianie. – Oficjalne zaproszenie pojawiło się na ogłoszeniach parafialnych czytanych w czasie świąt Wielkiejnocy. W pierwszej chwili nie zwróciłem na nie uwagi. Dopiero później rodzina powiedziała mi, że mamy politykę na ambonie – relacjonował w rozmowie z "Wyborczą" jeden z mieszkańców.

"Takie 'akcje' tylko księży pogrążają"

– To jakiś skandal… Już teraz nasz dwupiętrowy kościół często świeci na nabożeństwach pustkami. Takie "akcje" tylko księży pogrążają – stwierdziła kolejna osoba.

W wiadomości proboszcz parafii ks. Bolesław Kaźmierczak poinformował, że "udostępnił pomieszczenie kawiarenki, aby zainteresowani mogli poznać kandydatów do władz samorządowych". Jak podkreślił, "nie było promocji żadnych partii" a "spotkanie było otwarte dla wszystkich". Duchowny wspomniał również, że nikt nie zgłosił się do niego z żadnymi uwagami.

Według ks. Macieja Szczepaniaka z Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, parafie nie są odpowiednim miejscem do uprawiania polityki, nawet w formie spotkań wyborczych. W spotkaniu w parafii na Winogradach uczestniczyło około 25 osób. Obaj obecni tam posłowie PiS nie chcieli udzielić w tej sprawie komentarza.

Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą

Wybory samorządowe, w których wybierzemy naszych przedstawicieli w radach dzielnic, gmin, miast i powiatów, a także członków sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, odbędą się 7 kwietnia.

Jak wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM, na niecałą dobę przed ciszą wyborczą Prawo i Sprawiedliwość prowadzi z czteropunktową przewagą nad Koalicją Obywatelską. Respondentów zapytano na kogo oddadzą głos w niedzielnych wyborach do sejmiku województwa w ich regionie.

Najwięcej ankietowanych wskazało Prawo i Sprawiedliwość – 29 proc. Oddanie głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało natomiast 25 proc. badanych. Podium zamyka Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, która cieszy się poparciem na poziomie 11 proc. Sojusz Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców wskazało 10 proc.