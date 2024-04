Christian Bale wielokrotnie udowodnił, że jest królem metamorfoz. Właśnie pokazano pierwsze zdjęcie, na którym brytyjski aktor prezentuje się jako potwór Frankensteina w filmie "The Bride". Wielu internautów nie jest zachwycona wyglądem gwiazdora i porównuje go z Jokerem w wykonaniu Jareda Leto. To chyba nie wróży dobrze?

Pokazano pierwsze zdjęcie Christiana Bale'a jako potwora Frankensteina w filmie "The Bride". Fot. Rex Features / East News

Christian Bale jako potwór Frankensteina [FOTO]

Gdy słyszymy o Christianie Bale'u, od razu myślimy o aktorstwie metodycznym. Widać je nie tylko w podejściu gwiazdora Hollywoodu do scenariusza, ale także w jego zapale do radykalnych metamorfoz. W 2004 roku na potrzeby "Mechanika" schudł około 30 kilogramów - ważył wówczas niecałe 54 kg przy wzroście 183 cm. W "Batmanie: Początku" Christophera Nolana z 2005 roku widzimy za to jak pręży muskuły. Waga jego ciała wynosiła wtedy 100 kg.

Tym razem Christian Bale przeobraził się w potwora Frankensteina w filmie "The Bride", który kręci gwiazda "Sekretarki" i reżyserka nagradzanej "Córki" Maggie Gyllenhaal. Siostra Jake'a Gyllenhaala pochwaliła się w mediach społecznościowych pierwszymi zdjęciami z planu remake'u "Narzeczonej Frankensteina" z 1935 roku.

Oprócz irlandzkiej aktorki Jessie Buckley ("Men" i "Głosy kobiet"), która wciela się w tytułową pannę młodą, fotografie ukazują wytatuowanego Bale'a z typową dla bohatera powieści Mary Shelley zaszytą czaszką roku. Internauci od razu zauważyli, że aktor przypomina Jokera z "Legionu samobójców", którego odegrał Jared Leto ("Requiem dla snu"), a także nowego Erika Dravena z remake'u "Kruka".

"Czemu każdy antybohater / złoczyńca wygląda teraz jak Joker lub jakiś współczesny raper"; "No cóż, ten potwór Frankensteina jest mało oryginalny"; "Po co te tatuaże? Wygląda jak G-Eazy" – czytamy w komentarzach na portalu X (dawnym Twitterze).

Inni użytkownicy podkreślają jednak, Bale wypada świetnie w każdej roli (niezależnie od wyglądu). "I tak zagra go świetnie"; "Jeśli Bale znów da popis aktorstwa metodycznego, to koniecznie chcę to zobaczyć"; "Ta przemiana jest zjawiskowa. Nie mogę się doczekać" – widzimy pod postem Maggie Gyllenhaal na Instagramie.

Akcja "The Bride" rozgrywa się w Chicago w latach 30. ubiegłego wieku. Grana przez Buckley kobieta najpierw zostaje zamordowana, a potem ożywiona. Po zmartwychwstaniu pragnie wdać się w romans, co daje początek niespodziewanemu ruchowi społecznemu. Warner Bros. zapowiedziało premierę filmu na październik 2025 roku.

Pierwszy zwiastun remake'u "Kruka" ze Skarsgårdem

Do sieci trafił niedawno pierwszy zwiastun remake'u "Kruka" z 1994 roku. Po Brandonie Lee rolę Erika Dravena przejął znany z "To" i "Barbarzyńców" Bill Skarsgård. Shelly Webster zagra za to brytyjska artystka i piosenkarka FKA Twigs.

Oprócz Skarsgårda i FKA Twigs w obsadzie wymieniono również Danny'ego Hustona ("Wierny ogrodnik" i "American Horror Story: Coven"), Laurę Birn ("Fundacja" i "Helene"), Samiego Bouajilę ("Szajka" i "Dni chwały") i Jordana Bolgera ("Królowa wojownik" i "iBoy"). Premierę tytułu zaplanowano na 6 czerwca.

