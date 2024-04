7 kwietnia Polacy wybierali m.in. prezydentów miast. Wyjątkowo zacięta okazała się walka we Wrocławiu. Choć w pierwszej turze zwyciężył tam Jacek Sutryk, to o kolejną kadencję nie będzie łatwo. Wyniki wyborów 2024 nie pozostawiają tam złudzeń. Konieczna będzie druga tura.

Izabela Bodnar Fot. Krzysztof Kaniewski/REPORTER

Jacek Sutryk jest prezydentem Wrocławia od 2018 roku. O kolejną kadencję może być mu jednak trudno. Wg. sondażowych wyników wyborów samorządowych tuż za jego plecami czai się Izabela Bodnar, która ma duże szanse na wygraną. Na Dolnym Śląsku konieczna będzie bowiem druga tura.

Zaskakujące wyniki wyborów samorządowych we Wrocławiu. Izabela Bodnar goni Sutryka

Oficjalnie wyniki wyborów samorządowych zostaną opublikowane prawdopodobnie w środę 10 kwietnia. W niedzielę 7 kwietnia poznaliśmy jednak sondażowe wyniki wyborów. We Wrocławiu wygrał Jacek Sutryk, na którego głos oddało 38,9 proc. głosujących. Dodajmy, że obecny prezydent Wrocławia musiał prowadzić kampanię bez wsparcia ze strony Platformy Obywatelskiej.

Największą rywalką Jacka Sutryka okazała się Izabela Bodnar, którą wsparła Trzecia Droga. Uzyskała ona 31,4 proc. głosów. Oznacza to, że to właśnie ona wraz z obecnym prezydentem weźmie udział w drugiej turze wyborów samorządowych. Ta została zaplanowana na niedzielę 21 kwietnia. Można się więc spodziewać, że najbliższe dwa tygodnie będą dla kandydatów niezwykle pracowite.

Podium wyborów na prezydenta Wrocławia uzupełnił reprezentant Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kasztelowicz, na którego głos oddało 13,7 proc. wyborców. Dalej znaleźli się kolejno Jerzy Michalak (Bezpartyjni Samorządowcy) – 7,9 proc., Robert Grzechnik (Konfederacja) – 4,9 proc. i Grzegorz Prigan (Wrocławianie dla Wrocławian) – 3,2 proc.

Frekwencja we Wrocławiu. Mogło być lepiej

Oprócz wyników wyborów ważną kwestią jest również frekwencja. Ta nie należała do najwyższych. Z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że do godziny 17 we Wrocławiu udało się 35,28 proc. uprawnionych do głosowania. To nieco mniej niż frekwencja ogólnokrajowa. Ta do godziny 17 wynosiła 39,43 proc.

Optymizmem nie napawają również dane exit poll. Wg. wstępnych wyników, frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła tylko 51,5 proc. To mniej niż w 2018 roku, kiedy to do urn udało się 54,9 proc. uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów samorządowych 2024. PiS wygrywa z PO

W skali całego kraju w wyborach samorządowych 2024 wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Wg. danych exit poll głos na prawicę oddało 33,7 proc. wyborców. Drugie miejsce przypadło Platformie Obywatelskiej. Samorządowcy tej partii przekonali 31,9 proc. wyborców. Podium uzupełniła Trzecia Droga z wynikiem 13,5 proc. głosów.

Wyniki wyborów samorządowych mogą być rozczarowujące dla Lewicy. Ta przegrała nie tylko z wyżej wymienioną trójką, ale również z Konfederacją. Partie te uzyskały kolejno 7,5 i 6,8 proc. poparcia.