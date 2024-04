Nie żyje Cole Brings Plenty, gwiazdor "1923". Ojciec opisał incydent przed śmiercią

W piątek (5 kwietnia) Cole Brings Plenty, gwiazdor spin-offu "Yellowstone", czyli "1923", został znaleziony martwy w Kansas. Na początku tygodnia rodzina aktora zgłosiła jego zaginięcie. Ojciec zmarłego opisał dramatyczny incydent, do którego doszło przed śmiercią syna.

Cole Brings Plenty ze spin-offu "Yellowstone" nie żyje. Fot. kadr z serialu "1923"

Cole Brings Plenty nie żyje. Był gwiazdorem spin-offu "Yellowstone"

W piątek biuro szeryfa hrabstwa Johnson wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że na zalesionym obszarze nieopodal granicy Kansas i Missouri odnaleziono zwłoki młodego mężczyzny. Okazało się, że to Cole Brings Plenty, który w spin-offie hitu "Yellowstone" ("1923") wcielił się w postać pasterza owiec Pete'a Plenty'ego Cloudsa. 27-latek zagrał u boku Harrisona Forda ("Gwiezdne wojny") i Helen Mirren ("Królowa").

Na początku tygodnia rodzina Brings Plenty zgłosiła jego zaginięcie. "Nagłe zniknięcie Cole'a jest anomalią" – napisał na Instagramie wujek aktora, Moses Brings Plenty z "Yellowstone" tuż przed odnalezieniem ciała.

Wcześniej ojciec gwiazdora - Joe Brings Plenty - opisał na Facebooku incydent, do którego doszło w noc zniknięcia jego syna. Ktoś ściął Cole'owi Brings Plenty'emu jego długie włosy, które w kulturze rdzennych Amerykanów są uważane za święte i symbolizują silną tożsamość kulturową.

Sieć obiegło również zdjęcie Cole'a z Replay Lounge w Lawrence. Widać na nim, jak ktoś pomaga mu rozplątać włosy, które zahaczyły się o drut. "Niespodziewanie pojawiła się inna osoba i bez zgody obcięła mu włosy. (...) Nasze włosy to nasza siła" – podkreśliła w mediach społecznościowych jedna z rdzennych Amerykanek.

Ciało Brings Plenty'ego odnaleziono dwa dni po tym, jak postawiono mu zarzuty za przemoc domową i włamanie. Wydano także nakaz jego aresztowania.

"Chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy towarzyszyli nam podczas poszukiwań naszego syna. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, jak wiele osób widziało dobroć w sercu Cole'a i kochało go" – czytamy w oświadczeniu rodziny zmarłego.

Zgodnie z danymi portalu IMDb Cole Brings Plenty - oprócz występu w "1923" - zagrał także w serialu telewizyjnym "Into the Wild Frontier" i "The Tall Tales of Jim Bridger". Studiował na Haskell Indian Nations University w mieście Lawrence.

Nie żyje Chance Perdomo z "Chilling Adventures of Sabrina"

Niedawno zagraniczne media przekazały również informację o śmierci kolejnego 27-letniego gwiazdora - Chance'a Perdomo, który w serialu "Chilling Adventures of Sabrina" zagrał Ambrose'a.

W oświadczeniu opublikowanym przez tygodnik rozrywkowy "Variety" dowiadujemy się, że Chance Perdomo zmarł w wyniku wypadku motocyklowego. Władze potwierdziły, że nikt inny nie uczestniczył w tym incydencie.

"Jego zamiłowanie do sztuki i nienasycony apetyt na życie udzielały się wszystkim, którzy go znali, a jego ciepło pozostanie razem z tymi, których kochał najbardziej" – czytamy w komunikacie rzecznika brytyjsko-amerykańskiego aktora.

