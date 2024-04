"Chyba pierwszy raz w historii". Czarzasty komentuje wyciek z posiedzenia Lewicy

W sejmowej telewizji pojawiła się transmisja z zamkniętego posiedzenia klubu parlamentarnego Lewicy, na którym omawiano taktykę dotyczącą m.in. projektów ustaw dotyczących aborcji. – To się wydarzyło chyba pierwszy raz w historii Sejmu – tak sprawę skomentował w środę Włodzimierz Czarzasty.

Politycy ugrupowania mówią wręcz o skandalu i stosowaniu podsłuchów w Sejmie. – A tajne posiedzenia Sejmu? Co, jeśli wtedy transmisja się włączy? Tego nie można zostawić bez interwencji – skomentowała posłanka Anna Maria Żukowska. Do sprawy odniósł się także Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący ugrupowania.

– To chyba zdarzyło się pierwszy raz w historii polskiego Sejmu, a na pewno po 1990 roku, żeby nagrania z takich posiedzeń trafiały do sieci – stwierdził wicemarszałek Sejmu w rozmowie z dziennikarką TVN24. – Przekazałem swoje stanowisko szefowi kancelarii Sejmu. Jest ono negatywne – dodał.

Transmisję z zamkniętego posiedzenia klubu Lewicy w sejmowej telewizji nazwał "incydentem". Od razu pojawiły się teorie spiskowe, że to celowe działanie, ponieważ Lewica i Trzecia Droga ostro spiera się ws. prawa aborcyjnego.

– Niezręcznie jest mi to komentować. Zdarzyło się to pierwszy raz w historii Sejmu, akurat wczoraj i w momencie, kiedy dyskutowaliśmy o Trzeciej Drodze. Przedstawiłem swoje stanowisko. Co ludzie o tym myślą? Każdy wysnuwa swoje wnioski dla siebie – powiedział Czarzasty.

Dodał, że jest za tym, aby koalicja rządząca "rozsądnie funkcjonowała. – Nie mam ochoty w tej sprawie jątrzyć – spuentował.

Jak poinformował, na wtorkowym posiedzeniu klubu Lewicy zapadła jednomyślna decyzja o głosowaniu za przekazaniem wszystkich czterech ustaw do dalszego procedowania. Czarzasty nie chciał też skomentować tego, jak w tej sprawie zagłosuje Trzecia Droga. Chociaż lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza nazwał swoim "przyjacielem". – Niech panowie Kosiniak-Kamysz i Hołownia decydują za swoje kluby – powiedział.

Z wycieku tłumaczył się także Jacek Cichocki, szef kancelarii Sejmu. – Na szczęście (materiał – red.) nie ujrzał światła dziennego, natomiast rzeczywiście doszło do bardzo nieszczęśliwego incydentu. W związku z tym, że był zmieniany system audiowizualny, który jest stale aktualizowany, technicy, którzy się tym zajmowali, włączyli na chwilę transmisję z tej sali – stwierdził.

I dodał, że sprawa została natychmiast wyjaśniona. – Na ręce Anny Marii Żukowskiej złożyłem przeprosiny dla całego klubu Lewicy. Wysłałem także notatkę od wicedyrektora ośrodka informatycznego, który wyjaśnił dokładnie, na czym polegał ten incydent i dlaczego do niego doszło – wyjaśniał Cichocki.

