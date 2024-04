Zgrzyt w koalicji po wyborach samorządowych. Ludowcy mieli tego zażądać od Tuska

Mateusz Przyborowski

O kazuje się, że członkowie koalicji rządzącej szybko przeszli do bieżących spraw. Jeszcze w niedzielną noc wyborczą odbyła się narada, podczas której politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mieli zażądać do premiera Donalda Tuska, by Lewica oddała stery w jednym z ministerstw. Powodem miał być nie tylko słaby wynik ugrupowania w niedzielnych wyborach do sejmików wojewódzkich.