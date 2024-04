Jak dobrze pamiętasz bohaterów "Gry o tron"? Nieliczni zgarniają 17 punktów [QUIZ]

Serial "Gra o tron" zakończył się w 2019 roku, ale prawdziwi fani dobrze go pamiętają. A ty, jesteś prawdziwym fanem "GoT"? Sprawdź się w naszym quizie i zgadnij bohaterów hitu HBO! Ale uwaga, nie będzie wcale aż tak łatwo.

Fot. HBO

"Gra o tron", hit fantasy HBO, to jeden z najdroższych seriali, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Kręcony w kilku miejscach na świecie – w Chorwacji, Maroku, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Malcie i Islandii – serial początkowo kosztował 5-6 milionów dolarów za odcinek, ale w ostatnim, ósmym sezonie ta kwota urosła do 15 milionów. I jeden z najpopularniejszych. Serial na podstawie "Pieśni lodu i ognia" George'a R. R. Martina doczekał się: ośmiu sezonów (emitowanych od 2011 do 2019 roku), 272 nagród, rzeszy wiernych fanów i prequela zatytułowanego "Ród smoka", który w tym roku powróci z drugim sezonem i także jest wielkim hitem.

