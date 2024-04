Są bezczelnymi ignorantami i służą diabłu. Kto? Zwolennicy aborcji. Kto tak uważa? Ksiądz Daniel Wachowiak. Kontrowersyjny duchowny podzielił się swoimi przemyśleniami niedługo po tym, jak posłowie zdecydowali o skierowaniu do dalszych prac w Sejmie wszystkich czterech projektów ustaw liberalizujących prawo aborcyjne.

"Zwolennicy aborcji zazwyczaj: 1. dehumanizują zwolenników naukowego podejścia do definiowania człowieka od poczęcia, 2. stygmatyzują, spychając temat do sfery religijnej, 3. posuwają się do pogróżek. Mówiąc jęz. zwykłym: są bezczelnymi ignorantami. Jęz. teologii: służą diabłu" – napisał ks. Daniel Wachowiak w serwisie X.

I nie był to jedyny jego post w dniu, w którym posłowie głosowali za skierowaniem do dalszych prac w komisjach czterech projektów ustaw łagodzących przepisy dotyczące możliwości przerywania ciąży, złożonych przez kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi.

"Ci, którzy nie potrafią stanąć przeciw aborcji ulegają rozkrzyczanej ideologii, która zaklina fakty. Są tchórzami stającymi po stronie wrzeszczących egoistycznych nieuków.Człowiekiem jest się od poczęcia i nie zmieni tego hedonistyczne pojmowanie seksualności" – przekazał we wcześniejszym wpisie ks. Wachowiak.

W piątek wieczorem duchowny zwrócił się też do polityków koalicji sprawującej obecnie władzę: "Do rządzących! Zajmijcie się gospodarką, ekonomią, polepszaniem statutu zwykłego Polaka. Wrzucacie temat aborcji - by przykryć własną niezdarność i amatorszczyznę".

Ksiądz Daniel Wachowiak mówi jednym głosem z PiS

W tym miejscu warto zauważyć, że wpis ten bardzo wyraźnie koresponduje z przekazem płynącym z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy w czasie debaty w Sejmie nie tylko mówili o zabijaniu nienarodzonych dzieci, ale też podnosili argumenty czysto polityczne.

Przykładowo, Józefa Szczurek-Żelazko, była wiceminister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego stwierdziła, że rządzący "zafundowali nam niesamowity chaos spowodowany nieudolnością, niekompetencją i lenistwem". Podkreśliła, że rząd nie jest w stanie realizować swoich obietnic wyborczych, w związku z czym koalicja "wprowadza te projekty pod obrady Sejmu, aby przykryć tą swoją nieudolność".

Ksiądz Daniel Wachowiak atakuje zwolenników aborcji po raz kolejny

Ksiądz Daniel Wachowiak zabrał głos w aborcyjnej debacie nie pierwszy raz. I nie po raz pierwszy uderzył w mocne tony. Jak pisaliśmy w naTemat 12 marca, w jednym z poprzednich swoich wpisów w serwisie X duchowny nazwał zwolenników aborcji ciemnogrodem.

"Największym ciemnogrodem, intelektualnym zaściankiem XXI w, zaprzeczającym naukowym faktom – w tym prawom biologii – są zwolennicy aborcji. Dopuszczając się gwałtu na rozumie uprawiają emocjonalny bełkot. Wspomnę jeszcze ich egotyczne zaślepienie i hedonistyczną próżność. Dramat" – napisał wówczas ksiądz Wachowiak.

Kim jest ksiądz Daniel Wachowiak?

Ksiądz Daniel Wachowiak przez wielu jest nazywany internetowym celebrytą. Regularnie udziela się w serwisie X, gdzie komentuje nie tylko sprawy związane z życiem Kościoła, ale też inne tematy, jak choćby akcje WOŚP, czy tankowanie na Orlenie. Jest ceniony przez sympatyków prawicy i niemiłosiernie krytykowany przez internautów o bardziej liberalnym światopoglądzie.

Ogólnopolski rozgłos ks. Wachowiak zyskał w 2018 roku, gdy odprawił mszę w intencji prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, a także ostro skrytykował organizowaną w stolicy Wielkopolski akcję "tęczowy piątek".

Po tych wydarzeniach został zesłany przez przełożonych do małej parafii w miejscowości Piłka, skrytej w lasach Puszczy Noteckiej. W 2023 roku wrócił z "wygnania" i objął parafię pod wezwaniem Brata Alberta w Koziegłowach pod Poznaniem.