Ksiądz Wachowiak ma żal do dzieci i dorosłych. Mówi o "skremówkowaniu" Jana Pawła II

redakcja naTemat

We wtorek 2 kwietnia minęła kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II. Refleksją na temat polskiego papieża podzielił się w sieci ks. Daniel Wachowiak. Jego zdaniem – szczególnie wśród najmłodszych – pamięć o Karolu Wojtyle zanika. "Po skremówkowaniu papieża, a później zohydzaniu i wyśmiewaniu Jana Pawła II, jest okazja, by najmłodszym przedstawić go wiarygodnie i właściwie" – stwierdził duchowny.