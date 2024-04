Burza po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Internauci wściekli na produkcję i Polsat

Za nami 7. odcinek "Tańca z Gwiazdami", któremu jak zwykle towarzyszyły ogromne emocje. Z programu odpadł Krzysztof Szczepaniak, z kolei w ćwierćfinale znalazła się między innymi Dagmara Kaźmierska. Fani programu ponownie nie kryją rozgoryczenia werdyktem. W komentarzach wylała się fala hejtu pod adresem produkcji.

Finał 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Trzeba przyznać, że ta edycja tanecznego show Polsatu jest naprawdę mocna. Na parkiecie swoje popisy prezentują znane osoby: Roxie Węgiel, Maffashion, Anita Sokołowska, Maciej Musiał, Krzysztof Szczepaniak i Dagmara Kaźmierska.

Choć format przynosi widzom wiele radości, to niestety z odcinka na odcinek program opuszcza jedna z par. Choć już ostatni werdykt wywołał spore oburzenie wśród fanów programu (przypomnijmy, że z formatem pożegnał się Aleks Mackiewicz), to kontrowersji związanych z "Tańcem z Gwiazdami" wciąż nie brakuje.

Szczepaniak odpadł z "Tańca z Gwiazdami". Internauci wściekli na produkcję

Fani programu jak i bukmacherzy przewidywali, że w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" z programem pożegna się Dagmara Kaźmierska. Ich przypuszczenia okazały się mylne. "Królowa Życia" – która za dwa tańce łącznie od jurorów zdobyła 23 punkty – nie znalazła się nawet w strefie zagrożenia.

Ostatecznie ważyły się losy Macieja Musiała i Krzysztofa Szczepaniaka. Szczęście uśmiechnęło się do gwiazdora z serialu "Rodzinka.pl", niestety drugi musiał pożegnać się z programem. Fani programu nie kryli rozgoryczenia. Upust swoim emocjom dali w komentarzach na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

"Dagmara z 7 pkt przeszła dalej... Przecież to jest śmiech na sali"; "Za tydzień pewnie wyleci Musiał, potem Maff, następnie Sokołowska, a Roxi przegra w finale"; "Dagmara, jak masz trochę honoru, oddaj swoje miejsce… Znowu to samo, ludzie są żałośni"; "Może jakaś petycja do TzG, żeby w końcu zaczęli pokazywać, ile kto miał % od widzów?"; "To, co się stało, jest absolutnym skandalem"; "Poziom żenady z tygodnia na tydzień coraz większy" – czytamy w komentarzach.

Pavlović ostro o tańcu Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska w ostatnim odcinku zaprezentowała dwa tańce: quickstepa oraz broadway jazz. Już po pierwszym tańcu "Czarna Mamba" nie zostawiła suchej nitki na "Królowej Życia" w sprawie tego, co wyprawia na parkiecie.

– Na pewno to był quick, ale moim zdaniem nie step. Wiesz co, dla mnie to się zaczyna robić męczące. Ale powiem ci dlaczego. Dlatego, gdybym wyłączyła muzykę, zdjęła ci te wszystkie dodatki. Każdy taniec jest w sumie identyczny, uśmiecham się, jadę po bandzie, nic nie umiem, ale mnie kochają. Super, ja to doceniam. Ale tanecznie, 90 proc. w ocenie u mnie to jest technika ogólnie pojęta, a 10 proc. to charyzma. I to charyzmę masz, czego ci gratuluję – podsumowała Pavlović.

Jednak tak naprawdę jurorka odpaliła się po drugim tańcu. To, co zobaczyła, przeszło jej najśmielsze oczekiwania.

– Ten program, proszę państwa, mnie nieustannie zaskakuje. W tym programie zdarzają się cuda, ponieważ wszyscy tancerze po takim, no już półmetku, tańczą lepiej. Ale są też cuda, że niektórzy tańczą gorzej. Moim zdaniem to już nie jest nawet chodzenie z gwiazdami, to już jest tym razem: "Witam państwa w programie "Stanie z Gwiazdami" – oceniła sarkastycznie "Czarna Mamba".

Przypomnijmy, że Kaźmierska za quickstepa otrzymała zaledwie 16 punktów. Z kolei za swój drugi taniec – broadway jazz – jurorzy przyznali jej tylko 7 punktów. Mimo wszystko znalazła się w ćwierćfinale programu, który odbędzie się już za tydzień 21 kwietnia.

