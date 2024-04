Roxie Węgiel ponownie zapozowała w bieliźnie. Zdania internautów mocno podzielone

Roksana Węgiel karierę w rodzimym show-biznesie zaczęła lata temu. Przez ten czas z małej dziewczynki stała się pełnoletnią kobietą. Zawartość jej konta na Instagramie również uległa zmianie. Tym razem 19-letnia wokalistka ponownie opublikowała zdjęcie w bieliźnie. Na dodatek koronkowej. Zdania internautów są mocno podzielone.

Roxie Węgiel pozuje w bikini na Instagramie. Zdania internautów podzielone Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Roksana Węgiel cieszy się sukcesami nie tylko na polu zawodowym, ale i w sferze osobistej. W ostatnim czasie ponownie powróciła na strony główne mediów. Wszystko za sprawą programu "Taniec z Gwiazdami", w którym podbija parkiet u boku Michała Kassina. Mało tego, niedawno wyszło na jaw, że 19-letnia wokalistka zmieniła nazwisko, co mogłoby wskazywać, że wzięła ślub ze swoim ukochanym, Kevinem Mglejem.

Roxie oprócz swojej działalności telewizyjnej, aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Wokalistka nieustannie pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami, a jej profil na Instagramie obserwuje ponad 1,2 miliona internautów. Jednak od pewnego czasu jej content lekko uległ zmianie. Artystka nawiązuje coraz to nowsze współprace reklamowe.

W najnowszym wpisie 19-latka postanowiła udostępnić nową fotografię, na której zaprezentowała się... w koronkowym bikini. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Roxie odsłoniła swoje ciało. Tym razem opublikowany post pojawił się w ramach płatnej współpracy z popularną marką bielizny damskiej.

Nie da się ukryć, że Roxie swoją karierę w show-biznesie zaczęła jeszcze jako dziecko. Dlatego też wielu internautów wciąż zapomina, że od ponad roku piosenkarka jest już pełnoletnia. Pod nowym wpisem wylała się fala komentarzy, a zdania użytkowników są mocno podzielone. Spora część jest zachwycona tym, jak wygląda artystka.

"Przepiękna"; "Ładnie się prezentujesz"; "Cudowna"; "Jakaś śliczna"; "Ikona"; "100/10 cudo. Fajny komplet, może bym sobie kupiła"; "Ale jesteś piękna"; "Idealna"; "Ależ urocza"; "Bogini"; "Petarda"; "Super Roksana"; "Jaka piękna"; "Roxie kocham Cię. Proszę, zostań moją dziewczyną"; "Pięknie Ci w niebieskim"; "Ulala, no bosko" – czytamy w komentarzach.

Pomimo wielu pochlebnych opinii, nie zabrakło również tych negatywnych głosów. Wielu internautów zarzuca wokalistce, że nie przystoi jej dodawać tak roznegliżowanych zdjęć. Mało tego dopatrują się innych "mankamentów". "Teraz bez ceregieli, do OF (OnlyFans – przyp. red.) już z górki"; "Coś z tymi ustami nie teges"; "Chrześcijanka co pozuje w bieliźnie dla kasy"; "A tu zaraz już OnlyFans będzie"; "A co na to mąż?"; "Dziecko zachowaj coś dla siebie...po co dupą świecić na każdym kroku" – pisali użytkownicy Instagrama.

Tata Roxie zabrał głos ws. ślubu

W poniedziałek 8 kwietnia plotki na temat ślubu Roksany Węgiel znalazły potwierdzenie w dokumentach. 19-latka zmieniła nazwisko i to już prawie dwa tygodnie temu! Jak można zobaczyć, w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) 29 marca zmieniono dane wpisu. Od tamtego czasu Roksana Węgiel to Roksana Węgiel-Mglej.

Choć media od tygodnia czasu nie dają za wygraną, to sami zainteresowani nie zabrali głosu w sprawie tych pogłosek, pomimo tego, że uważni internauci dopatrzyli się nawet obrączek. W tej sprawie milczą również rodzice 19-letniej artystki. Jak przekazał Pudelek, ojciec Roxie Węgiel również nie jest zbyt wylewny w temacie plotek dotyczących zaślubin córki.

"Nic mi na ten temat nie wiadomo" – skomentował. Po tym komentarzu internauci w sieci spekulują, czy zakochani wzięli potajemny ślub, czy też najbliżsi zostali poproszeni o dyskrecję.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link