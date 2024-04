Natalia Broniarczyk zażyła jedną z tabletek aborcyjnych podczas debaty w studiu TV Republika. Wyjaśniła także, gdzie i jak można skorzystać z pomocy w przypadku zajścia w niechcianą ciąże. Prowadząca aż się zagotowała. – Pani chce, żeby ktoś na tym zarabiał, żeby zadzwonił. Pani żeruje, że jest pani zaproszona – zareagowała Katarzyna Gójska.

Połknięcie pigułki aborcyjnej na antenie TV Republika wywołało zgorszenie prowadzącej TV Republika / YouTube / Screen

Jak pisaliśmy w naTemat, po burzliwej debacie i licznych sporach w Sejmie przegłosowano wszystkie cztery projekty aborcyjne. Dwa są autorstwa Lewicy, która chce nie tylko legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży, ale też dekryminalizacji w przypadku osób, które pomagają w usunięciu ciąży.

Jeden projekt został przygotowany przez Koalicję Obywatelską, która oczekuje legalizacji aborcji do 12. tygodnia ciąży. Jeden złożyła Trzecia Droga i dotyczy powrotu zakazu aborcji z 1993 roku oraz referendum.

Awantura w TV Republika. Na wizji zażyła tabletkę aborcyjną

Z tej okazji TV Republika zorganizowała debatę o aborcji. Udział w niej wzięła między innymi Natalia Broniarczyk reprezentująca Aborcyjny Dream Team. – Średnio co czwarta ciąża jest przerywana. To są leki rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. To Mifepriston i Mizoprostol. Każda osoba może je zażyć – zaczęła.

Następnie wprowadziła prowadząca i gości z PiS oraz Konfederacji w osłupienie. – Ja teraz też je zażyje, żeby pokazać, że nie popełniam żadnego przestępstwa i że dożyję do końca tego programu – dodała.

– To jest tabletka aborcyjna. Bezpieczna, legalna. Możesz zamówić ją z Womenhelp.org, a Aborcyjny Dream Team 22 29 22 597 będzie przy tobie – wyjaśniła, a następnie zażyła tabletkę i popiła ją wodą.

Prowadząca aż się zagotowała. – Robi pani rzecz całkowicie nieetyczną. Pani ktoś za to przyszła. Pani tu przyszła, wykorzystuje pani... pani chce, żeby ktoś na tym zarabiał, żeby zadzwonił. Pani żeruje, że jest pani zaproszona – powiedziała Katarzyna Gójska.

Broniarczyk odpowiedziała krótko: – Ja chcę, żeby widzki TV Republika też wiedziały, jak bezpiecznie przerwać ciążę, dopóki nie będzie to możliwe w szpitalu za darmo.