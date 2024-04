Natalia Siwiec odsłoniła biust. Internauci oburzeni, że zapozowała z córką

Natalia Siwiec od dłuższego czasu nie mieszka w Polsce. Celebrytka na stałe przebywa w Meksyku. Swoim szczęśliwym życiem często chwali się, publikując kadry z życia prywatnego na Instagramie. Teraz opublikowała zdjęcie, które oburzyło internautów. Odsłoniła sporą część biustu, a obok zapozowała... jej córka.

Natalia Siwiec zapozowała w bikini. Celebrytka odsłoniła sporą część biustu Fot. instagram.com / @nataliasiwiec.official

Natalia Siwiec nie zagościła na długo w polskim show-biznesie. Po przysłowiowych swoich "pięciu minutach" zdecydowała razem z ukochanym i córką wyprowadzić się do Tulum w Meksyku.

Właśnie stamtąd Miss Euro 2012 aktywnie relacjonuje swoje życie. Na szczęście influencerka może pracować z każdego miejsca na kuli ziemskiej. Nieustannie nagrywa reklamy produktów z egzotycznym tłem.

Nie da się ukryć, że Natalia Siwiec raczej zdążyła się przyzwyczaić do fali krytyki ze strony internautów. Odkąd została mamą, "życzliwi" obserwujący dzielą się z nią radami dotyczącymi macierzyństwa. Dlaczego to robią? Ponieważ twierdzą, że popełnia wiele błędów. Nie jest tajemnicą, że celebrytka chętnie i często pozuje z córką w mediach społecznościowych. Zdaniem użytkowników Instagrama, za często.

Choć Siwiec zawsze jest aktywna w mediach społecznościowych, to można odnieść wrażenie, że od przeprowadzki za ocean jej kontakt z internautami przybrał na sile. Niestety nie wszystko, co udostępnia Miss Euro 2012, przypada do gustu jej obserwującym.

W poniedziałek 40-latka opublikowała pamiątkową fotografię, do której zapozowała z 6-letnią Mią i tradycyjnymi meksykańskimi rękodziełami. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że internautom w oczy najbardziej rzuciło się wyjątkowo ubogie bikini Natalii. Pod wpisem momentalnie zaroiło się od komentarzy, w których sugerowano celebrytce bezwstydność. Najbardziej rozeszło się o obecność na fotografii córki.

"A ty jak zwykle rozebrana... Nawet z dzieckiem. Widzisz jej minę? Myślisz, że to radość? WTF..."; "Kurczę przy własnym dziecku taki strój to jest żenada, jakąś godność i smak trzeba mieć. I niech nikt nie pisze, że na plaży noszą stroje kąpielowe. Tak noszą, ale strój kąpielowy, który zakrywa pewne części ciała, a nie odkrywa"; "Mama niestety ma do zaoferowania tylko goliznę i stroje kąpielowe przykre" – pisali oburzeni internauci.

Oczywiście nie zabrakło całej masy komplementów, którymi została zasypana celebrytka. Fani stwierdzili, że zdjęcie przedstawia "piękne kobietki". Niektórzy postanowili stanąć w obronie Siwiec. "Jak dla mnie to Natalia pokazuje córce, jak być pewna siebie kobietą"; "Mój ideał"; "Piękne dziewczyny"; "Piękne ciało, ale widzę tu wylew zazdrosnych bab"; "Pięknie pani wygląda, a mała to kopia pani tylko w mini wydaniu"; "Bardzo ładne kobietki! Inteligentne, mądre, bo o urodzie nie trzeba wspominać. Ogień, ale mądrości głowie" – czytamy.

