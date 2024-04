Węgiel broni swojego ukochanego. Tak zareagowała na złośliwy komentarz o alimentach

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja w ostatnim czasie wrócił na strony główne za sprawą zmiany nazwiska wokalistki. Nie jest tajemnicą, że od jakiegoś czasu jej ukochany zniknął z mediów, co skomentowała sama 19-latka. Teraz jedna z internautek uderzyła w producenta, czepiając się jego alimentów. Roxie odpisała bez ogródek.

Internautka zaczepiła Mgleja o alimenty. Roxie stanęła w jego obronie

Przypomnijmy, że niedawno Kevin Mglej podjął decyzję o tym, aby odsunąć się od mediów społecznościowych. Jednym z powodów była nagonka na jego osobę, co skomentowała sama Roxie w wywiadzie dla Pudelka. W trakcie rozmowy zdradziła, że jej ukochany czuje się fantastycznie z tą decyzją i w końcu może się skupić na pracy.

"On nigdy nie chciał działać publicznie jako instagramer. On ma na głowie inne sprawy – swoje biznesy, swoje firmy, więc tym się zajmuje. Po czasie stwierdził, że to była jedna z jego najlepszych decyzji, więc super" – zdradziła Roksana Węgiel.

Wspomniany wywiad trafił do sieci. Na Instagramie jedna z użytkowniczek postanowiła uderzyć w Mgleja, wspominając o jego alimentach. Internautka zarzuciła, że producent nie płaci na dziecko.

"Kevin ma swoje biznesy, ale na dziecko alimentów nie płaci" – podsumowała internautka. Roxie nie zamierzała przejść obok tego komentarza obojętnie. Stanęła w obronie ukochanego, nie kryjąc zażenowania. "Płaci i to sporo XD" – odpowiedziała krótko i wymownie Roksana Węgiel.

Roxie o swojej wrażliwości i wsparciu Kevina Mgleja

Jak się okazało, Roksana jest bardzo wrażliwą osobą. Do wielu spraw podchodzi emocjonalnie i często płacze – zdradziła to właśnie po swoim ostatnim występie w "Tańcu z Gwiazdami". Gwiazda wspomniała, że jej smutki koi ukochany kot. Działa na nią terapeutycznie. – Wystarczy, jak go przytulę i jest mi lepiej – wyznała.

Ponadto prowadzący "TzG" Krzysztof Ibisz wspomniał o Kevinie Mgleju, który jest wybrankiem Roxie. – Kevin jest sam w domu – zagaił prezenter. Węgiel ujawniła jednak, że jest za kulisami i wspiera ją. – Kevin kibicuje, zawsze jest przy mnie – dodała.

Przypomnijmy, że 8 kwietnia plotki na temat ślubu Roksany Węgiel znalazły potwierdzenie w dokumentach. 19-latka zmieniła nazwisko, a stało się to prawie dwa tygodnie wcześniej.

Jak można zobaczyć, w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) 29 marca zmieniono dane wpisu. Od tamtego czasu Roksana Węgiel to Roksana Węgiel-Mglej. Czujni fani wokalistki zauważyli też na jej placu obrączkę.

Sama zainteresowana jednak nie komentuje tej sprawy. Media z kolei donoszą, że "ceremonia miała odbyć się tuż przed świętami wielkanocnymi i miała mieć charakter cywilny". Ta kościelna, ma odbyć się w sierpniu.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link