Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego opublikowało zdjęcia zniszczonej pszczelej pasieki. Ktoś przy użyciu gaśnicy roztrzaskał ule i zaatakował pszczele rodziny. "Brakuje nam słów, by opisać to, co zobaczyliśmy rano. Ktoś, kto to zrobił, wiedział, po co tu przyszedł" – piszą pracownicy placówki.

Warszawa. Roztrzaskał ule w Muzeum Króla Jana III Sobieskiego. Fot. Facebook / Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego, Katarzyna J. Kowalska

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w miniony wtorek po południu opublikowało przykry komunikat o zniszczeniu uli, o które troszczyli się pracownicy placówki. Jak czytamy, swoje domy straciło aż 20 pszczelich rodzin.

Za pomocą gaśnic roztrzaskał ule. "Brakuje nam słów, by opisać, co zobaczyliśmy"

Już wiadomo, że trzy rodziny nie przeżyły zdarzenia. Stan pozostałych dopiero jest badanych przez personel. W komunikacie muzeum czytamy, do przestępstwa doszło przy użyciu gaśnicy.

"Ktoś za pomocą gaśnic roztrzaskał ule. Wyjął ramki z pszczołami i rozrzucił je po okolicy. Wystarczyły niska temperatura i ulewa, która w nocy przeszła przez Warszawę, by skutecznie zniszczyć pszczele rodziny" – przekazali za pośrednictwem Facebooka.

Warto podkreślić, że ule były wykorzystywane do organizowania zajęć edukacyjnych i kursów pszczelarskich. Wyprodukowany miód z kolei służył podczas prowadzonych w muzeum warsztatów kulinarnych.

"Brakuje nam słów, by opisać to, co zobaczyliśmy rano. Ktoś, kto to zrobił, wiedział, po co tu przyszedł i wiedział, co chce osiągnąć – chciał zniszczyć pasiekę. Dlaczego? Po co?" – pyta kierownictwo instytucji.

"Pszczoły mają ogromny wpływ na ekosystem, na nasze życie. Nie jesteśmy w stanie opisać jak wielka szkoda została wyrządzona tym aktem wandalizmu" – dodali.

Sprawa została już zgłoszona policji. "Mamy nadzieję, że sprawca lub sprawcy zostaną szybko złapani i surowo ukarani" – czytamy.

Pod wpisem muzeum zawrzało od komentarzy oburzonych internautów. "Co za ludzie!", "Trzymamy kciuki za znalezienie sprawców!", "Brak słów. Niestety może czas na obstawienie kamer", "Człowiek - wyjątkowy szkodnik ekosystemu, bezmyślnie niszczący życie otaczającego go świata. Wandal, jakich mało", "Co za barbarzyństwo" – czytamy.

Sprawcy zdarzenia może grozić kara nawet od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, za zniszczenie mienia.

