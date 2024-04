Chorwacja z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem polskich turystów. Nie inaczej będzie również teraz. Jednak jedno miejsce może być Polakom szczególnie bliskie. Wszystko ze względu na jego nazwę.

Wyjątkowe miejsce na mapie Chorwacji. Mają swój własny Sopot Fot. Srecko Niketic/PIXSELL/Press Association/East News/TikTok

Istria jest półwyspem, który Polacy odkrywają równie chętnie, co pozostałe regiony Chorwacji. Miejscem, które powinno znaleźć się na waszej liście, jeżeli odwiedzacie te okolice, jest Sopot. Nie chodzi jednak o miejscowość, a wyjątkowy wodospad.

Chorwacki Sopot zachwyca turystów

Niezwykły wodospad położony jest w centralnej części Istrii, niedaleko miasta Pazin, będącego stolicą żupni istryjskiej. Warto pamiętać, że na Istrii są dwa wodospady noszące miano Sopotu. Drugi znajduje się w północnej części półwyspu niedaleko granicy ze Słowenią.

Co stanowi o wyjątkowości tego miejsca? Turystów na pewno przyciągnie fakt, że jest to jeden z najdłuższych wodospadów na półwyspie. Otacza go natura, a na miejsce można dostać się dwoma szlakami – sv. Roka i sv. Šimuna. Na wędrówkę zabierzcie dobre buty, bo ścieżka może być wymagająca.

Kolejnym powodem, dla którego warto odwiedzić 25-metrowy Sopot, jest cudowna natura. Region postawił bowiem na pełną naturalność i autentyczność. Nie znajdziecie tam tłumów turystów, ani wielkich hoteli. Dodatkowo, jak zapewniają osoby, które już odwiedziły to miejsce, wodospad zachwyca od góry, ale jeszcze lepiej prezentuje się od dołu. Woda spada tam bowiem do pięknego szmaragdowego basenu, który otoczony jest wysokimi skałami.

Skąd Sopot w Chorwacji? Nie, to nie ukłon w stronę Polaków

Sopot większości turystów nie kojarzy się z cichym i spokojnym miejscem. Ten, który najlepiej znamy, znajduje się nad polskim morzem i bywa nazywany najbardziej imprezowym miejscem w kraju.

Chorwacki Sopot nie ma jednak nic wspólnego z tym polskim. Nazwa ta wywodzi się od starosłowiańskiego słowa sopot oznaczającego strumień lub źródło.

Charakterystycznym punktem wodospadu Sopot jest również położony na jego szczycie kamienny most. Pochodzi on z czasów napoleońskich i można spacerować nim do dziś. Dla wielu osób jest to idealne miejsce m.in. na piknik.

Tłumy Polaków podróżują do Chorwacji. Coraz więcej osób wybiera samolot

Chorwacja niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem polskich turystów. Jak pisaliśmy w naTemat, od 1 stycznia do 14 kwietnia krótszy lub dłuższy urlop spędziło tam o 32 proc. więcej podróżnych z naszego kraju niż w analogicznym okresie 2023 roku.

Jednak w podróżach Polaków do Chorwacji widać zmianę. Coraz więcej osób decyduje się bowiem na loty samolotem, zamiast wielogodzinnego przejazdu samochodem. Policzyliśmy, że taki sposób może być nie tylko szybszy, ale i tańszy. Podczas gdy dojazd do Zadaru z Warszawy to wydatek na poziomie ok. 1600 zł, lot w dwie strony można zarezerwować za ok. 300 zł od osoby.

Takie rozwiązanie ma jednak dwie wady. Po pierwsze wybierając samolot i nie wynajmując auta, nie odwiedzicie wielu wyjątkowych miejsc w Chorwacji. Po drugie do dyspozycji będziecie mieli tylko niewielki bagaż podręczny, do którego nie zmieści się zbyt dużo miejscowych smakołyków.