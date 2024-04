Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że Koalicja Obywatelska jest zdecydowanym faworytem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Aż 39 proc. Polek i Polaków jest przekonana, że to właśnie ona odniesie w czerwcu wyborczy sukces.

Polacy ocenili, kto może wygrać wybory do PE. Zaskakująca przepaść między KO i PiS. Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w pierwszy czerwcowy weekend, a konkretnie w niedzielę 9 czerwca. Wybierzemy w nich 52 europosłów, którzy będą reprezentować nasz kraj na arenie Unii Europejskiej. Kadencja eurodeputowanych trwa pięć lat, a ostatnie eurowybory odbyły się w 2019 roku.

Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?

W nowym sondażu United Surveys dla WP zapytano Polki i Polaków o ich przewidywania odnośnie wyniku nadchodzących wyborów. Pytanie brzmiało: "Kto Pana/Pani zdaniem wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?"

Okazuje się, że zdecydowanym faworytem jest w tym aspekcie Koalicja Obywatelska, którą wskazało łącznie 39 proc. respondentów.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, któremu wyborczy sukces wróży 28,3 proc. uczestników badania.

Ostatnie miejsce na podium zajęła Trzecia Droga, którą wskazało 5,3 proc. osób. Sukces Lewicy prognozuje 2,3 proc., a Konfederacji – 1,7 proc.

Co ciekawe, niemal 1/4 badanych nie ma zdania, odnośnie tego, kto wygra eurowybory. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" zaznaczyło aż 23,4 proc. badanych.

Największe przekonanie o sukcesie KO panuje w małych miastach do 50 tys. mieszkańców (54 proc.). Osoby żyjące w większych miastach, powyżej 250 tys. mieszkańców, są bardziej podzieleni w tej kwestii. 44 proc. jest zdania, że wygra ugrupowanie Donalda Tuska, a 27 proc. że zatriumfuje formacja Jarosława Kaczyńskiego.

W dużych miastach najpopularniejszą odpowiedzią było natomiast "nie wiem/trudno powiedzieć", którą wybrało prawie połowa respondentów (49 proc.).

Zdziwienie może budzić wynik PiS w dużych miastach. Okazuje się, że jedynie mieszkańcy wsi masowo pokładają większe nadzieje w zwycięstwo największego opozycyjnego ugrupowania – 36 proc. wskazało na PiS, a 29 proc. na KO. Mniejszą wiarę w sukces PiS odnotowano w małych (22 proc.) i średnich (17 proc.) miastach.

Kamiński i Wąsik jednak na listach PiS?

Według WP.pl start Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w wyborach do Parlamentu Europejskiego wydaje się być pewnikiem. Redakcja ustaliła, że Kamiński ma kandydować z województwa lubelskiego, gdzie przewodniczącym zarządu PiS jest Przemysław Czarnek. To właśnie on przedkłada kierownictwu partii ustaloną z władzami regionu listę kandydatów w eurowyborach.

Według WP, w poniedziałek odbyło się zebranie lubelskiego zarządu PiS, na którym zaakceptowano projekt listy Czarnka. Z ustaleń portalu wynika, że na jej szczycie znajduje się nie kto inny, jak Mariusz Kamiński. – Mariusz kandyduje, jest na listach – potwierdził informator redakcji.

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami WP, Macieja Wąsika na mazowieckie listy PiS miał rekomendować Marek Suski. Poseł z samego rdzenia partii Jarosława Kaczyńskiego przewodniczy mazowieckiemu zarządowi PiS. Suski nie chciał jednak potwierdzić tych doniesień, mówiąc dziennikarzom, że kandydaci zostaną zaprezentowani na zebraniu Komitetu Politycznego partii.