PiS upokorzone we własnym bastionie. Niezależny kandydat wygrał z miażdżącą przewagą

Już wiadomo, że nowym burmistrzem Zakopanego zostanie Łukasz Filipowicz, który z miażdżącą przewagą pokonał kandydatkę PiS Agnieszkę Nowak-Gąsienicę. To przełomowa zmiana, bo stolica Podhala była przecież kojarzona jako solidy bastion partii Jarosława Kaczyńskiego. Kim jest 36-latek, który zwyciężył w drugiej turze wyborów samorządowych?

Łukasz Filipowicz pokonał w Zakopanem kandydatkę PiS Fot. Pawel Murzyn/East News, Facebook / Łukasz Filipowicz - Kandydat na Burmistrza Zakopanego

Łukasz Filipowicz będzie najmłodszym burmistrzem w historii Zakopanego. W drugiej turze wyborów zdobył 63,16 proc. głosów. Kandydatka PiS, Agnieszka Nowak-Gąsienica uzyskała poparcie 36,84 proc. wyborców. Przegrała, chociaż miała poparcie dotychczasowego burmistrza Leszka Doruli, który urzędował przez dwie kadencje.

– To była trudna i długa kampania, ale cieszę się, że mieszkańcom miasta pod Giewontem spodobała się nasza wizja przyszłości miasta, niezależność i przyzwoitość – powiedział Filipowicz dla PAP jeszcze w czasie niedzielnego wieczoru wyborczego.

Kim jest Łukasz Filipowicz? To on przejmuje stery w Zakopanem

Filipowicz kandydował w wyborach samorządowych z komitetu Przyjazne Zakopane i przedstawiał się jako kandydat niezależny. Jak czytamy na stronie przyjaznezakopane.pl, to oddolna, niezależna i bezpartyjna inicjatywa mieszkańców.

Nowy burmistrz miasta pochodzi z Zakopanego. Ma 36 lat, jest żonaty i ma trójkę dzieci. Jest absolwentem amerykańskiego uniwersytetu Clark University na kierunku Master of Science in Professional Communication. Ponadto ukończył studia MBA – Master of Business Administration w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Filipowicz jest również absolwentem Wydziału Zarządzania szwajcarskiej szkoły Swiss Hotel Management School oraz brytyjskiego University of Derby na kierunku Hospitality and Events Management. Uczęszczał do Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem.

Na stronie Przyjaznego Zakopanego czytamy, że Filipowicz zdobywał doświadczenie, pracując i szkoląc się m.in. w Szwajcarii, Czechach i Polsce. Po latach powrócił do Zakopanego. Był wiceprzewodniczącym oraz Radnym Rady Miasta Zakopane w kadencji 2014-2018.

Jak może wyglądać kadencja Filipowicza w stolicy Podhala? Układ sił w radzie miasta jest skomplikowany, więc najpierw będzie musiał zmierzyć się z powyborczą układanką. Jego komitet zgarnął siedem mandatów. PiS zdobyło osiem mandatów, a komitet Dla Podhala, który miał poparcie Koalicji Obywatelskiej – sześć mandatów. To oznacza konieczność zawiązania jakiegoś "sojuszu", by realizować wyborcze obietnice.

– Pierwsza decyzja: na pewno cofamy gazetkę propagandową, jaką wydawał w ostatnich latach urząd miasta. I wprowadzamy do urzędu trochę przyzwoitości. Krok po kroku ciężką pracą. Myślę, że wiele się zmieni – zapowiadał Filipowicz, a jego wypowiedź cytuje "Gazeta Krakowska".