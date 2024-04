Majówka zbliża się wielkimi krokami, a wraz z pojawieniem się kolejnych prognoz pogody budzą się nadzieję Polaków na kilka cieplejszych i słonecznych dni. Nietrudno więc dziwić się, że coraz więcej z nas planuje wyjazdy. Ile dokładnie? Polska Organizacja Turystyczna przedstawiła wyniki badania.

Tegoroczną majówkę Polacy spędzą w kraju. Znaleźli sposób na oszczędzanie Fot. Pawel Murzyn/East News

W dniach 5-15 kwietnia RC Rynek i Opinia na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) spytała Polaków w wieku 18-65 lat, jak planują spędzić tegoroczną majówkę. Odpowiedź może cieszyć. Aż 43 proc. badanych wskazało, że wypocznie na wyjeździe w kraju. To wynik aż o 10 punktów procentowych lepszy niż przed rokiem. Po odpowiedziach widać, że Polacy znaleźli sposób na ominięcie drożyzny. "Ciocia znad morza" znów jest poszukiwana.

Majówka w kraju. Te miejsca będziemy odwiedzać najchętniej

Z danych zebranych przez POT wynika, że majówkę najczęściej będziemy spędzać rodzinnie. Aż 74 proc. badanych spędzi ją ze swoimi pociechami, partnerami lub rodzicami. Jedynie 10 proc. badanych chce spędzić ten czas w samotności.

POT spytała również o to, które miejsca chcą odwiedzić Polacy. Okazuje się, że podczas majówki dominować będą góry. Te odwiedzi 34 proc. turystów, którzy majówkę spędzą w kraju. Nad morze lub do dużych miast planuje wyjechać po ok. 20 proc. ankietowanych.

Kierunki pokrywają się również z celami, które będą przyświecały polskim turystom. Większość spędzi początek maja na wypoczynku i relaksie (39 proc.) lub na pieszych wycieczkach i spacerach (21 proc.). Dopiero na dalszych miejscach znalazły się atrakcje, czy odwiedzanie bliskich, które wskazało po 13 proc. osób biorących udział w badaniu.

Majówkowa drożyzna. Polacy znaleźli na nią taki sposób

Większość badanych planuje 4/7-dniowy wyjazd majówkowy (39 proc.), a 28 proc. planuje spędzić poza domem 2-3 dni. Równocześnie wiele osób chce oszczędzić podczas majowych wycieczek i nie wydać na nie więcej niż 500-1000 zł (22 proc.). Ponad połowa nie przeznaczy na ten cel więcej niż 2 tys. zł.

Kilkudniowy wyjazd oznacza, że trzeba gdzieś spędzić noc. Blisko 60 proc. respondentów wskazało, że zarezerwuje pobyt w hotelu/apartamencie bez zakupu dodatkowego wyżywienia. Jednak znaczna grupa, bo 32 proc. znalazło sposób, żeby oszczędzić na noclegu.

Okazuje się, że do łask wracają pobyty u krewnych i przyjaciół. Popularne będzie również wypoczywanie we własnym domku wakacyjnym, mieszkaniu lub na działce. Podsumowując – aż 32 proc. osób wyjeżdżających na majówkę w Polsce nie zamierza płacić za nocleg.

Pogoda pokrzyżuje plany Polaków? Wiele osób ucieka za granicę

Chęć wyjazdu za granicę zadeklarowało 12 proc. uczestników badania zleconego przez POT. Ci, którzy się na to zdecydują, będą najczęściej zwiedzać atrakcje turystyczne i kulturalne (29 proc.) oraz wypoczywać i się relaksować (24 proc.). Zaskakujące jest jednak to, co decydowało o tym, że majówki nie spędzą w kraju.

30 proc. osób biorących udział w badaniu przyznało, że wyjedzie z Polski, ponieważ znalazło atrakcyjną cenowo ofertę lub dlatego, że "wyjazd za granicę jest tańszy niż taki sam zorganizowany w Polsce". Kolejnych 13 proc. spędzi ten czas poza krajem, ponieważ chce mieć gwarancję dobrej pogody.

Z tą ostatnią w Polsce bywa bardzo różnie. Od kilku dni kraj zalewa bowiem fala grenlandzkiego chłodu, która nie opuści nas aż do końca miesiąca. Jednak najnowsze prognozy na majówkę dają coraz więcej szans na przyjemną aurę. Na początku kolejnego miesiąca w niektórych regionach możemy odnotować nawet 23 st. C.

Wiele wskazuje na to, że los na pogodowej loterii wygrali ci, którzy długi weekend spędzą na wschodzie oraz południu kraju. Aura będzie zatem sprzyjała miłośnikom górskich wycieczek. Najchłodniej powinno być wzdłuż zachodniej granicy kraju. Tam w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy ok. 17 st. C. Pamiętajmy jednak, że są to prognozy długoterminowe, których sprawdzalność bywa dość niska.