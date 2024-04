J ak czuje się rodzic, który właśnie dowiedział się, że jego kilkuletnie dziecko zginęło w wypadku? To niewyobrażalne, a Filip Chajzer doświadczył tego na własnej skórze. W "Niejednoznacznie pozytywnym" wpuszcza nas do swojego ciemnego pokoju, w którym leży zapłakany i opisuje, co właśnie dzieje się w jego głowie po stracie syna. Ale ta książka jest o czymś więcej. Dotyka też sytuacji, które zaważyły na tym, jak dziś Chajzer jest przez innych postrzegany. Czy po tej lekturze wielu zmieni o nim zdanie? Ja zmieniłam.





Przeczytałam szczerą książkę Filipa Chajzera. Zupełnie inaczej na niego spojrzałam [RECENZJA]

Weronika Tomaszewska

