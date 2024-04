Luna przed wylotem na Eurowizję zaskoczyła. Ma inne priorytety niż wszyscy przypuszczali

Luna właśnie rozpoczęła swoją eurowizyjną podróż. Choć wielu fanów liczy na to, że tegorocznej reprezentantce Polski uda się pobić sukces jej poprzedników, wokalistka na chwilę przed wylotem do Malmö zdradziła, jakie ma priorytety. Jak się okazało, wcale nie zależy jej na zwycięstwie. Jej cel jest zupełnie inny...

Przypomnijmy, że 68. Konkurs Piosenki Eurowizji dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbędzie się w Szwecji, a dokładniej w Malmö Arenie. Półfinały zobaczymy 7 i 9 maja (Polska weźmie udział w pierwszym półfinale), a finał 11 maja.

W tegorocznym konkursie Polskę będzie reprezentowała Luna z utworem "The Tower". Utwór został napisany specjalne z myślą o Eurowizji, a autorami są: Luna, Fyfe (Paul Dixon) oraz Max Cooke (Maxwell Cooke).

Po zeszłorocznym występie Blanki, fani Eurowizji liczą na to, że tegoroczna reprezentantka Polski pobije wynik swojej poprzedniczki. Wielu życzyłoby sobie, żeby artystka powtórzyła spektakularny sukces Edyty Górniak sprzed 20 lat. Co o tym wszystkim sądzi sama Luna? Artystka na chwilę przed wylotem do Malmö udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, jakie towarzyszą jej emocje związane z eurowizyjnym występem.

"Moje nastawienie jest bardzo pozytywne, bo mamy przygotowany występ, wszystko jest gotowe,(...) musimy to tylko przećwiczyć na tej pięknej, ogromnej eurowizyjnej scenie" – zdradziła w rozmowie z Pomponikiem wokalistka.

Jak się okazało, dla Luny priorytetem nie jest wcale zwycięstwo w konkursie. 24-latka ma zupełnie inną misję. Jaką? "Chcę po prostu zaprezentować najlepszą wersję siebie na tej eurowizyjnej scenie, chce dać z siebie wszystko i być przede wszystkim szczerą i autentyczną. Wydaje mi się, że to jest dla mnie najważniejsze, żeby (...) odbiorcy mogli poczuć tę prawdę, żeby mogli poczuć, że to jest też o nich" – wyjaśniła 24-latka.

Z kolei jak ocenia swoje szanse na zwycięstwo? Jak się okazuje, dla Luny to zdecydowanie drugorzędna sprawa. Podkreśliła, że niekoniecznie ma wpływ na miejsce, które zajmie w konkursie. Jednak, co najważniejsze polskiej reprezentantce wcale nie zależy na podium. Istotne jest dla niej, by trafić do swoich słuchaczy.

"Wydaje mi się, że to jest jakiś efekt, nie zawsze jest wpływ na to miejsce, to jest bardzo nieprzewidywalne (...), w tym momencie jest to dla mnie drugorzędna sprawa (...) To nie chodzi o ten numer, o to miejsce, tylko bardziej, jaką energię zaprezentuję, jaki będzie ten występ" – podsumowała.

Bukmacherzy typują zwycięzcę Eurowizji. Luna daleko za połową stawki

Wielki finał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji zostały niespełna dwa tygodnie. Fani muzycznego wydarzenia, jak również bukmacherze obstawiają, kto ma szanse zwyciężyć w tegorocznym konkursie. Kto według eurovisionworld.com znajduje się na podium?

Zdaniem bukmacherów największe szanse na zwycięstwo ma Szwajcaria, którą w tym roku reprezentuje Nemo z piosenką "The Code". Drugie miejsce należy do Chorwacji i Baby Lasagna. Tuż za nią na trzeciej lokacie jest Holandia i Joost Klein. Luna niestety znajduje się daleko za połową stawki, bo aż na 28 miejscu. Niestety bukmacherzy jej szansę na zwycięstwo oceniają poniżej 1 proc.